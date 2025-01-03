Birleşik Kamu-İş açıklanan enflasyon rakamlarına tepki gösterdi, TÜİK önünde eylem yaptı

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-iş), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstermek için TÜİK binasının önünde eylem yaptı.

Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Kara, TÜİK genel merkezinin önünde yapılan açıklamada, kamu çalışanlarının geçinemediğini ve mevcut zamların arttırılması gerektiğini belirtti.

Hüseyin Kara: "TÜİK, harikalar diyarında"

Kara, insanların sebze ve meyveyi taneyle aldığını, barınma beslenme gibi en temel hak ve ihtiyaçlar karşılamanın bile lüks haline geldiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

“TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 1,03 olarak belirlemiştir. ‘TÜİK harikalar diyarında’ dedirten bu rakam sayesinde bir önceki ay yüzde 47,09 olan resmi yılık enflasyon, yüzde 44,38 inmiş gibi gösterilmiştir.

Böylece kamu çalışanlarına zam olarak sunulmaya çalışılan, gerçekte ise ekonomiyi yönetemeyenlerin alım gücündeki erimeyi telafi yöntemi olan 6 aylık enflasyon ödemesi, gerçek enflasyonun yanında adeta deryada damla kalmıştır.

Zaten derin bir geçim sıkıntısının içinde olan kamu emekçisi, hayal ürünü olan bu enflasyon oranıyla ve sözde yetkili konfederasyonun eseri olan toplu sözleşmeler nedeniyle, yeni yılı çok daha ağır ekonomik koşullarda karşılamıştır."

"Kamu emekçilerinin sesi olacağız"

Kara, TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ücret artırmanın, milyonlarca kamu emekçisini açlığa mahkum etmek olduğunu söyledi:

"Mal ve fiyat artışları, dolar kuru yükselişleri, dolayısıyla alım gücünde oluşacak erimenin öngörülemediği bu kriz ortamında TÜİK'in açıkladığı hayali rakamlara göre ücret arttırmak, milyonlarca kamu emekçisini açlığa mahkum etmektir.

Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Birleşik Kamu olarak, kamu emekçisinin ve emeklisinin emeğinin görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceğiz. Oturdukları görüşme masalarında kamu emekçisinin alın terini iktidardan alacağı aferin uğruna hiçe sayan sarı konfederasyonlara inat, tüm kamu emekçilerinin ve emeklilerinin, sesi olacağız."

"Gerçekte 3 haneli oranlarda"

Enflasyonun gerçekte üç haneli oranlarda seyrettiğini ifade eden Kara, ücretli çalışanların, emeklilerin ve yoksulların enflasyon altında ezildiğinden şöyle bahsetti:

“TÜİK'in verilerine göre Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 1,03 yıllık yüzde 44,38 oldu. Gerçekte ise 3 haneli oranlarda seyreden enflasyon memurları, ücretli çalışanları, emeklileri, yoksulları ezip geçmektedir.

Konfederasyonumuzun araştırmasına göre son 6 aylık enflasyon yüzde 50,6 artarken son 1 yıllık dönemde ise yüzde 100,2 arttı. Aralıkta gıda fiyatları yüzde 6.2 arttı. Açlık sınırı 16 bin 483 liraya, yoksulluk sınırı da 46 bin 837 liraya yükselmiştir."

"Enflasyon farkı zam değildir"

Enflasyon farkının zam olmadığının altını çizen Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Hüseyin Kara, memurun alım gücünü koruyacak ve yükseltecek zammın maaşlara uygulanmak zorunda olduğunu belirtti:

“Maaşlar market kasasında eriyor, ev kirası memurun maaşını bitiriyor. Enflasyon farkı zam değildir. Memurun alım gücünü koruyacak ve yükseltecek zam maaşlara uygulanmak zorundadır.

Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş konfederasyon ile yapılan mutabakat ve TÜİK'in şaibeli enflasyon rakamları uyarıca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır. İnsanca yaşayacağımı maaş zammını alana kadar mücadelemiz devam edecektir."