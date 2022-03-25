Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 5 bin 738 liraya yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR, mart ayı açlık yoksulluk araştırmasının verilerini yayımladı.

Araştırmaya göre, açlık sınırı 5 bin 738 ve yoksulluk sınırı ise 11 bin 611 liraya yükseldi.

Buna göre, açlık sınırı bir önceki aya göre 601 TL, yoksulluk sınırı 1.029 TL arttı. Son bir yılda ise, açlık sınırı 2 bin 342, yoksulluk sınırı 5 bin 774 liraya yükseldi.

Araştırmada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Açlık sınırı, yaşanan bu artışla birlikte 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin bin 485 lira üzerine çıkarken, emekli aylıklarına ve çalışanların ücretlerine yılbaşında yapılan zamları da anlamsız kıldı. Çalışanların yüksek enflasyon karşısında üç ayda eridiği için çalışanların yıl sonu beklenmeden yeniden belirlenmesini talep ettiği asgari ücret dört kişilik bir ailenin ancak 22 günlük dengeli beslenmesine yetebilecek bir noktaya düştü.

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para mart ayı gıda fiyatlarıyla 5 bin 738 lira olarak hesaplandı.

"Süt ürünlerine yapılan harcama 18 lira arrtı"

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et, balık, yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 300 lira, son bir yılda ise 694 lira artarak bin 644 liraya kadar yükseldi.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 8 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 66 liralık artışla 146 lira oldu. Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama martta bir önceki aya göre 18 lira artarak bin 90 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise 257 liralık artış oldu."