Birleşik Krallık ekonomisinde 41 yılın en büyük düşüşü

30 Haziran 2020

COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen Birleşik Krallık ekonomisi ilgili veriler ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre, beklenti olan yüzde 1.6’lık düşüşün üzerinde, yüzde 1.7 düşerken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2’lik beklenti üzerinde yüzde 2.2 düştü.

Birleşik Krallık toplam iş yatırımları ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, beklenti olan yüzde 0.7’nin üzerinde, yüzde 0.7 artarken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 azaldı.

Ülkenin hane halkı tüketimi ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.7 azalırken, hizmet sektörü yüzde 2.3, imalat sektörü yüzde 1.5 ve inşaat sektörü yüzde 1.7 daraldı. Hane halkı tasarrufları yüzde 6.6’dan yüzde 8.6’ya yükseldi.

Enflasyona göre ayarlanmış hükümet harcamaları ilk çeyrekte, okul ve hastanelerin kapatılması etkisiyle, yüzde 4.1 azaldı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nden Jonathan Athow, gayri safi yurt içi hasılanın ilk çeyrekte beklenti üzerinde düştüğüne işaret ederek, “Bu 1979 yılından bu yana görülen en büyük çeyreklik düşüş. Hükümet verilerine göre, mart ayında salgının ülkeyi etkilemesinden bu yana ekonominin tüm ana sektörlerinde önemli bir düşüş görüldü” dedi.