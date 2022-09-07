Birleşik Krallık Ticaret Elçisi Hutton Türkiye’ye geliyor

ANKARA (DÜNYA) - Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi Furness Baronu Lord John Hutton, Türkiye’ye geliyor. 7-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret Lord Hutton’un geçtiğimiz Mayıs ayında göreve atanmasından bu yana Türkiye’ye yapacağı ilk ziyaret olacak. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nun konu ile ilgili paylaştığı basın bülteninde Lord Hutton’ın ziyaretinin amacı olarak “Türk Hükümeti ve iş dünyası ile köklü ilişkiler geliştirmeye başlamak” belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de görüşecek

Buna göre, Lord Hutton, Ankara ve İstanbul ziyaretinde çeşitli bakanlıklar, Türk iş dünyasının temsilcileri ve Türkiye’deki önde gelen Britanyalı yatırımcılar ile bir araya gelecek. Ziyaretle artan ikili ticaret ve yatırımın geliştirilmesini desteklemek, Birleşik Krallık firmalarının piyasa erişimini görüşmek ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı’nın (DIT) Türkiye’deki sektörel kampanyalarına destek vermek amaçlanıyor.

Lord Hutton’a bu ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Hazine Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı görüşmelerde Londra Borsası Avrupa Dairesi Başkanı Ayuna Nechaeva ve Orta ve Güney Avrupa Dairesi Başkanı Axel Kalinowski eşlik edecek.

Göreve Boris Johnson atamıştı

Milletvekilliği geçmişi olan ve Çalışma ve Emeklilikten Sorumlu Devlet Bakanlığı, İş Dünyası, Girişimler ve Düzenleyici Reformlardan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanlığı olmak üzere kabinede üç farklı makam üstlenen John Hutton 2009’da aktif politika hayatından çekildi. 2010-2022 yılları arasında çeşitli kamu kurumları ve derneklerde yönetim kurulu üyesi ve başkanlık yaparak hizmet veren Hutton, 2022 Mayıs ayında eski başbakan Boris Johnson tarafından Birleşik Krallık’ın Türkiye Özel Ticaret Elçisi olarak atanmıştı.