Birleşik Krallık, yeni dönemde yeni fırsatlar sunacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), pandemi süreci ve sonrasında ticaretin yönünü çizmek hedefiyle büyükelçilerle düzenlediği “TİM Export Talks” online panellerini “Brexit Sonrası Birleşik Krallık’ta Hangi Fırsatlar Var?" başlığı ile sürdürdü. Etkinliğe, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın katıldı.

Uzun yıllar süren ve sancılı geçen Brexit sürecinin ardından, Türkiye'nin Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalayarak, Gümrük Birliği’ndeki tüm kazanımlarımızı koruduğuna dikkat çeken TİM Başkanı Gülle, ayrıca STA'da Gümrük Birliği’nde güncellenmesi talep edilen hususlar üzerine de yoğun bir çalışma olduğunu belirtti.

"Bundan sonraki süreçte Türkiye- Birleşik Krallık ilişkisinin yeni nesil STA olarak adlandırılan, içerisinde hizmetler sektörü, tarım ürünleri ticareti gibi alanların bulunduğu derin ve kapsamlı bir anlaşmayla taçlanacağına inanıyoruz" diyen Gülle, Brexit sürecini ihracatı aksatmadan tamamlayabilmenin oldukça önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Birleşik Krallık'a satılabilecek 2 bine yakın ürün var

Birleşik Krallık’a, 2020 yılında 10 bine yakın Türk firmasının ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren Gülle, “İkili ticaretimiz 2020 yılında pandemiye rağmen 16,8 milyar dolara ulaştı. Her ne kadar son yıllarda ikili ticarette ve pazar payımızda önemli bir artış trendi yakalanmış olsa da Türkiye’nin Birleşik Krallık'ın ithalatından aldığı pay hala yüzde 2’in altında. Bu payı artırmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Türkiye ile Birleşik Krallık’ın ortak ticaretlerine konu olabilecek toplamda 4 bin 644 ürünün mevcut olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Gülle, sadece 2 bin 827 ürünü Birleşik Krallık’a ihraç ettiklerini ifade etti.

Değerlendirilemeyen çok ciddi bir potansiyelin bulunduğunun altını çizen Gülle, şöyle devam etti: "Salgın sonrasında yeni bir düzenin merkezinde olma şansını yakalayacak ülkemiz için ve 2020 yılını her şeye rağmen hedefinin üzerinde tamamlayan ihracatçılarımız için nice yeni fırsatlar olacak. Biz, 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni dönemde Birleşik Krallık’a ihracatımız STA ile birlikte daha da iyi seviyelere gelecek.”

Anlaşma, AB ve ABD'ye mesaj oldu

İki ülke arasında imzalanan STA'nın sadece bir başlangıç olduğuna değinen Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, "İki ülke, ilişkilerini güçlendirmek ve çeşitlendirmek istiyor. Bu anlaşma Avrupa Birliği ve ABD’nin yönetimine mesaj oldu. İngiltere ve Türkiye adeta kıtanın iki ucunda, iki NATO üyesi olarak güvenlik, ticaret ve ekonomi bizden sorulur mesajı verdi. ‘Gümrük Birliği’ni gel güncelleyelim’ dememize rağmen isteksiz davranan AB’ye de güzel bir mesaj oldu” diye konuştu.

Türk ihracatçıların ve yatırımcıların yeni alanlarda çalışabileceğini söyleyen Yalçın, sağlık sektörünün önemine vurgu yaptı. Sağlık sektöründe fuar yapmayı istediklerini ancak pandemiye takıldığını dile getiren Yalçın, şu bilgileri verdi: "Bu fuarı mutlaka yapmalıyız. Johnson Hükümeti’nin yeni hastaneler ve konut projeleri yapılması gibi planları var. Müteahhitlik sektörü burada çok iş yapabilir. O yüzden bu sahalarda gözükmemiz gekekiyor. Finansal teknoloji, yapay zeka, inovasyon gibi inanılmaz alanlar var. İhracatı geniş düşünelim. İngiltere ile önümüz açık. Çok önemli işbirlikleri yapacağız."