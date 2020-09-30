Birleşik Krallık'ın Türkiye ve Japonya'dan aldığı araç parçaları ek gümrük vergisine tabi olabilir

30 Eylül 2020

Reuters'ın BBC'den aktardığı haberine göre, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'ni (AB) Japonya ve Türkiye'de üretilen araç parçalarının Birleşik Krallık'ta kullanıldığında İngiliz malı olarak sınıflandırılması konusunda ikna etmeyi başaramadı.

Bu durum Birleşik Krallık ile AB'nin ticaret anlaşmasına varabilmesi halinde bile Birleşik Krallık'ın ihraç ettiği bazı otomotiv ürünlerinden ek gümrük vergisini alınacağı anlamına geliyor.

BBC'nin haberinde Birleşik Krallık Brexit Müzakerecisi David Frost'un otomobil sektörü yetkililerine yazdığı mektuba atıfta bulunuldu. Habere göre mektupta Birleşik Krallık'ın AB ile araç parçalarına yönelik bir anlaşmaya varmakta henüz başarılı olamadığı ve bu konuda "ısrarcı olmasının mümkün olmadığı" ifadesi yer aldı.