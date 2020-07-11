‘Birleşik Krallık’la STA çok yakın’

11 Temmuz 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Birleşik Krallık’la bir serbest ticaret anlaşması (STA) imzalamaya çok yakın olduğu müjdesini verdi. Bakan Çavuşoğlu çarşamba günü Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İngiliz gazete Financial Times’a verdiği röportajda “Türkiye'nin İngiltere ile sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayan bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu” söyledi. Birleşik Krallık 31 Ocak 2020’de başlayan geçiş sürecinde en önemli müttefikleri ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya ile de STA görüşmelerini sürdürüyor.

İki taraf arasında prensipte anlaşmaya ilişkin hiçbir görüş ayrılığı olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Çok iyi gidiyor ve sonuçlandırmaya çok yakınız” dedi ve sadece bazı teknik konulara son halinin verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye ikilemde kalabilir

Haberde bu yılın sonuna kadar tarafların bir anlaşmaya varması halinde Ankara’nın bir ikilemde kalabileceği ve AB kurallarını ihlal ederek Birleşik Krallık’la anlaşmayı yürürlüğe koymayı tercih edebileceği belirtildi. Türkiye AB Gümrük Birliği üyesi. Bunun anlamı Birleşik Krallık’la yapılacak bir STA’nın ancak Brexit’te nihai anlaşma yapılmasından sonra yürürlüğe girebilecek olması. AB ile yürütülen Brexit sonrası nihai STA anlaşmasının müzakerelerinde son oturum perşembe günü Londra yapılmıştı. Çavuşoğlu ise böyle bir gelişmenin ‘garip bir durum’ yaratacağını kabul ederek, Birleşik Krallık’ın ‘stratejik bir müttefik’ olduğunu söyledi.

Hedef 20 milyar dolar

"İkili ticaretimizin hacmine bakarsanız, bunun yüzde 95'ini sanayi ürünleri oluşturuyor ve bu konuda mutabık kaldık. Yüzde 5'i ise tarım ürünleri ve hizmetlerden oluşuyor" diyen Çavuşoğlu STA kapsamında ikili ticarete 20 milyar dolar hedef koyduklarını söyledi. Birleşik Krallık’la ikili ticaret geçen yıl itibariyle 18,8 milyar sterline (yaklaşık 23,71 milyar dolar) ulaşmıştı. Bunun 7,9 milyar sterlini (yaklaşık 9,96 milyar dolar) Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye ihracatından oluşurken, 10,9 milyar sterlini (yaklaşık 13,64 milyar dolar) Türkiye’den Birleşik Krallık’a yapılan ihracattan oluşuyor. Haberde Türkiye'de aralarında BP, Shell, Vodafone, HSBC, Aviva ve Diageo'nun da olduğu 2 bin 500'den fazla İngiliz şirketin faaliyet gösterdiğine de vurgu yapılıyor.

Ankara Anlaşması'na benzer başka bir anlaşma da yolda

Çavuşoğlu, serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Türk vatandaşlarının Birleşik Krallık’ta iş kurmasına olanak sağlayan Ankara Anlaşması'na benzer başka bir anlaşmayı da müzakere ettiklerinin bilgisini şu sözlerle verdi: “İki ayrı anlaşma için müzakere yürütüyoruz. Biri STA diğeri de Ankara Anlaşması’na benziyor” dedi. Gazeteye konuşan Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili de ticaret anlaşması görüşmelerinin 'iyi ilerlediğini' ve Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ile Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Ranil Jayawardena'nın gelecek hafta Türk mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini söyledi.

Otomotiv, tekstil ve beyaz eyşa için kritik



Financial Times haberinde Birleşik Krallık’ın Almanya'dan sonra Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret ortağı olduğu ve İngiltere'yle bir serbest ticaret anlaşmasına varılmasının özellikle otomobil üreticileri, tekstil fabrikaları ve beyaz eşya üreticileri için kritik olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye'nin Birleşik Krallık’a ihracatının büyük bir bölümü otomotiv, beyaz eşya ve tekstil ürünlerinden oluşuyor.



Karantina şartını da kaldırdı



Birleşik Krallık dün Türkiye’nin de aralarında olduğu 70’ten fazla ülkeden gelenler için karantina kurallarını gevşettiklerini açıkladı. Yeni kararla birlikte COVID-19 önlemleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina koşulu kaldırıldı. Sırbistan karar günü 76 ülkenin yer aldığı ‘güvenli ülke’ listesinden çıkartılırken, aralarında İspanya, Almanya, İtalya ve Portekiz’in de olduğu 75 ülkeden gelişlerde karantina uygulanmayacağı belirtildi. Sırbistan’da otoriteler şimdiye kadar 17 bin 342 vaka ve 352 COVID-19 ölümü tespit etti ancak The Telegraph’taki habere göre İngiliz sağlık otoriteleri verilerin virüsün gerçek etkisini yansıtmadığını düşünüyor. Listede olmayan bir ülkeden gelip 14 gün karantina kuralını ihlal eden vatandaşlara 100 ila 1.000 sterlin ceza uygulanıyor.