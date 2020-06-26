Birleşik Krallık’ta otomobil üretimi 74 yılın en düşük düzeyinde

26 Haziran 2020

Otomobil üretiminin yıllık yüzde 95 azaldığı Birleşik Krallık’ta, COVID-19 salgını sebebiyle azaltılan üretim kapasitesinin etkisiyle, mayıs ayında 5,314 araç üretildi. Araç üretimi bir önceki yılın aynı ayında 116 bin 35 adet olarak açıklanmıştı.

Diğer yandan, otomobil üretimi sadece 197 aracın üretildiği nisan ayına göre hafif yükseldi.

Mayıs ayına Birleşik Krallık’tan ihraç edilen araç sayısı 4 bin 260 olurken, sadece 1,054 araç iç pazarda satıldı.

Ülkede yıl sonuna kadar 1 milyon adetten az araç üretilmesi bekleniyor.