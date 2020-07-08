Birleşik Krallık’tan 30 milyar sterlinlik yeni ekonomik teşvik paketi

08 Temmuz 2020

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, hükümet tarafından COVID-19 krizi ile ilgili alınan yeni önlemler kapsamında 30 milyar sterlinlik bir yardım paketi hazırlandığını açıkladı.

Sunak, Birleşik Krallık Hükümeti'nin, işverenlere, işten çıkarılan çalışanlarını yeniden işe alınması ve genç nüfus istihdamını artırmak için ikramiyeler, düşük gelirli aileler için ek fonlama, gayrimenkul alımlarında damga vergisi ve turizm ve konuk ağırlama sektörlerinde katma değer vergilerinde kısıtlama içeren 30 milyar sterlinlik “İş Planı”nı devreye aldığını

Sunak daha önce, hükümetin hedefinin ekonomiyi tekrar faal hale getirmek olduğunu söylemişti.