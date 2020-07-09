Birleşik Krallık’tan COVID-19 mücadelesinde ikinci hamle
Birleşik Krallık Parlamentosu’nda Yaz Ekonomik Güncellemesi’ni anlatan Maliye Bakanı Rishi Sunak, istihdamı korumak amaçlı bir dizi önlem açıkladı.
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülke ekonomisini korumak adına açıkladığı 160 milyar sterlinlik destek paketinden sonra, üç aşamalı ekonomik toparlanma planının ikinci aşaması olan istihdamı koruma planının devreye alınacağını duyurdu.
Ekonomik toparlanma planının ilk aşamasında ülkenin kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri, sayısı 1 milyonu aşan işletmeleri desteklemek ve 12 milyon kişiye maaş verebilmek için fazladan 49 milyar sterlin ayırılmıştı.
Sunak’ın ekonomi planı yetenek ve genç nüfusa odaklanırken, yeni yatırımlarla istihdam yaratma, altyapı yeşillendirilmesi ve konaklama sektöründe katma değer vergisi kısıntıları içeriyor.
Sunak planın üçüncü aşamasının sonbaharda başlayacağını ve yeniden inşa etme üzerine yoğunlaşarak, bütçe ve harcama incelemeleri içereceğini açıkladı.