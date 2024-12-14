Birleşik Metal-İş Sendikası’nın grevleri Cumhurbaşkanlığı kararıyla ertelendi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası’nın başlattığı grevleri 60 gün erteledi. Kararda grevlerin ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan grev erteleme kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın grevleri 60 gün süreyle ertelendi.
Erteleme kararı grevlerin ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ olduğu gerekçesiyle alındı.
Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'yla (MESS) yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine GridSolutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarındaki greve çıkmıştı.