Birleşik Ödeme, iş hacmini dijital finansallaşmayla artırdı

02 Haziran 2020

Barış SEDEF/İSTANBUL

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19, birçok sektörün iş yapış ve üretim biçimlerini değiştirirken buna ödeme sistemleri de eklendi. Koronavirüsün firma faaliyetleri ve ürün dikeyleri üzerindeki etkisinin farklı şekillerde olduğunun altını çizen Birleşik Ödeme Kurumsal Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burak Elgin, “Örneğin dünya çapında fiziksel nakit para transferleri düşüş halinde olduğundan; Transfer Wise, Remitly gibi ‘Unicorn’ değerleme seviyesindeki stratejik ortaklarımıza Türkiye’de sağladığımız altyapı sayesinde uluslararası para transfer tarafında ciddi artışlar yakaladık” dedi.

Yurtiçi para transferlerinde ise 7/24 bankalar arası para transferi hizmeti sağlayan ‘Nöbetçi Transfer’ ürününü, kurumlara sundukları çözümlerin altyapısına entegre ettiklerini kaydeden Burak Elgin, “Bu dönemde Nöbetçi Transfer ile kurumların dijital finansallaşma süreçleri için yenilikçi öneriler geliştirmeye devam ettik. Kamu tarafında ön ödemeli kart çözümlerimiz ile belediyelerin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımları dijitalleştiren çözümümüz Sosyal Destek Kartlar tarafında da ciddi bir büyüme gerçekleşti” diye konuştu.

“Güçlü ve çevik bir inovatif altyapımız var”

Diğer taraftan COVID-19 sürecinde doğalgaz ve su için ön ödemeli kart dolum ve fatura ödeme hizmeti veren self servis kiosklarında da daha fazla kullanılmaya başlandığını ifade eden Burak Elgin, “Mevcutta güncel teknolojileri ürünlerimize adapte etme ve hızlı entegrasyonlar ile hayata geçirme üzerine kurulu güçlü ve çevik bir inovasyon altyapımız var. Bu paralelde bu yıl yatırım yaptığımız PaySafe ürünümüzü geliştirdik. PaySafe gelişmiş teknik altyapımızla kurumların nakit akışlarını yönetebilmeleri için sunduğumuz, finansal IoT (Internet- of-things) teknolojilerimiz ile bankacılık sistemine entegre olan akıllı online kasa ürünümüzdür” dedi.

2019 yılının kendileri için Finansal teknoloji servis platform sağlayıcıları (FaaS)vizyonu odağında geçtiğini ve bu alanda önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Elgin, “2019 sonunda cirosal büyümemiz üç haneli değerlere ulaştı. Bu yıl ise, FaaS odağımıza almamızı sağlayan bu dijitalleşme ve finansallaşma paralelinde ödeme sistemleri dünyasında zamanın ruhunu yakalamak. Güncel teknolojileri kullanarak yeni ürünler oluşturmak ve kurumların dijital ve finansal dönüşümlerinde çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“BAŞARILI ŞİRKETLER İŞ YAPIŞ MODELLERİNİ KURGULUYOR



Sektörlerin finansal transformasyona uğradığı bir ekonomide yaşadığına dikkat çeken Burak Elgin şunları kaydetti: “En başarılı şirketler, kendilerini dönüşüm süreçlerinde ürün odaklılıktan çıkarıp iş yapış modellerini yeniden kurgulayıp, yapılandırabilenler oldu. Başarılı şirketleri örnek alan kurumlar, sahip oldukları müşteri kitlesinin, bayi ağlarının ve online/ offline kanal yönetimlerinin kısa, orta ve uzun vadede finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere iş modellerini daha teknolojik bir altyapı üstüne oturtabilmek adına yoğun bir dijital dönüşüm sürecine girdiler.”