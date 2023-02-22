Birleşik Ödeme'de hedef 1 milyar dolarlık büyüklükle unicorn olmak

Birol BOZKURT

Temassız ödeme, açık bankacılık, e-para ve akıllı cüzdan, bu tabirler hayatımıza son birkaç yıldır girdi. Ancak o kadar hızlı yayıldı ki geleneksel yöntemlerle hizmet vermeye alışmış bankalar bu yeni dünyaya ayak uydurmakta zorlandı.

Bu boşluğu Fintek şirketleri doldurmakta gecikmedi. Finansal teknolojilerde daha cesur ve daha inovatif çözümler üreten bu şirketlerin birisi de Birleşik Ödeme. Bölgesinde Fintek gücü olmayı hedefleyen şirket 2023 yılında 10 ülkede olmayı ve gelirlerinin yüzde 50’sini yurtdışından elde etmeyi planlıyor.

“Bölgesel bir fintek gücü olmayı hedefliyoruz”

2015 yılında e-para lisansını alarak hizmet alanlarını genişlettiklerini söyleyen Birleşik Ödeme Türkiye Ülke Müdürü Adem Aykın, “Bugün ön ödemeli kart ve dijital cüzdan, online/offline tahsilat, uluslararası ve yurt içi para transferi, kioks/akıllı kasa ve sadakat programları olmak üzere 5 ana alanda hizmet veren tek şirketiz.

Görünmez teknolojilerimizle şirketlere ve kurumlara ödeme sistemleri konusunda altyapı hizmeti sunuyoruz. Türkiye dışında Azerbaycan, Romanya, Gürcistan ve İngiltere’de faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde de yurt dışı faaliyetlerimizi artırarak Türkiye’nin teknoloji gücünü globale taşıyacağız. İki yıl içinde de gelirlerimizin yüzde 50’sini yurt dışından elde etmeyi; toplamda 10 ülkede var olmayı hedefliyoruz. Tüm bu hedeflerin sonucunda da 2024’ün ikinci yarısında ülkemizden çıkan bir unicorn olmayı bekliyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar, Fintek sektörünün evrimleşmesiyle birlikte değişime ayak uydurarak hareket ettiklerini ve yeniyi ilk kendilerinin denediğini söyleyen Adem Aykın, en fazla inovasyona önem verdiklerini söyledi. Aykın, serüvenlerini şöyle özetledi, “Kurulduğumuz ilk yıllarda Ankara’daki gaz ve su ödeme süreçlerini dijitalleştirerek, kolay, hızlı ve kullanıcı dostu bir şekilde iyileştirdik. 2020 yılında Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek FaaS (Fintech as a Service) vizyonu ile 5 ayrı alanda hizmet veren bir ekosistem yarattık.

Alanında bir ilke daha imza atarak sıcak paranın döndüğü sektörlerde “Paysafe” adlı ödüllü kasamız ile müşterilerimizin paralarını dijitalleştirdik. Bilgi birikimi, sağlam temellere kurulmuş bir altyapı, geleceği öngörerek hedef odaklı ilerleme ve doğru zamanda güçlü iş ortaklarından aldığımız yatırımlar sonucu bugün Fintek’in bu kadar farklı alanında hizmet vererek farklılaşan şirketlerden biriyiz diyebiliyoruz” diye konuştu.

Yılsonu itibarıyla da 50 milyar TL'lik işlem hacmi ve 15 milyon son kullanıcıya ulaştıklarının altını çizen Aykın, FinTek ekosistemini geliştirme misyonu doğrultusunda potansiyel startup’lara da yatırım yapmayı sürdürdüklerini ve iştirak sayılarını 13'e çıkardıklarını söyledi.