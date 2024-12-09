Birleşme ertelendi! Allianz ve Amundi'de kontrol anlaşmazlığı

Yaklaşık 2,8 trilyon euro değerinde bir yatırım devi oluşturma planıyla birleşme görüşmelerine başlayan Allianz ve Amundi, süreci askıya aldı. Görüşmelerin yeniden başlayıp başlamayacağı belirsizliğini korurken, birleşmenin de iptal olabileceği konuşuluyor.

Grubu kim kontrol edecek?

Bir süre önce birleşme görüşmelere başlayan iki şirket, birleşme yapısının nasıl olacağı ve dev yatırımı kimin kontrol edeceği konularında anlaşamadı. İddiaların ardından Amundi, Allianz ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti. Allianz ise varlık yönetim birimlerinin gruba yaptığı katkıyı azaltmayı planlamadıklarını bildirdi.

CNBC-e'de yer alan habere göre; AllianzGI, şu anda 560 milyar euro değerinde varlık yönetiyor ve birimin toplam değerinin borçlar dahil 4 milyar euroyu aşabileceği belirtiliyor. Allianz'ın varlık yönetim şirketi Pimco ise görüşmelere dahil edilmedi.

Paris merkezli Amundi, Avrupa’nın en büyük varlık yönetim şirketi ve Credit Agricole bünyesinde bulunuyor.

Sektörde artan birleşme ve satın alma eğilimleri

Allianz’ın AllianzGI ile ilgili değerlendirmeleri, BNP Paribas’ın AXA Investment Managers’ı 5 milyar eurodan fazla bir bedelle satın almasının ardından geldi. Bu satın alma, sektörde daha fazla birleşme ve satın alma anlaşmalarını teşvik etmesi beklenen bir hareket olarak değerlendiriliyor. Reuters, Amundi’nin de AXA birimini satın almak için yarıştığını bildirmişti.