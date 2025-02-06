Birlik Haber-Sen Başkanı'ndan yüzde 10 refah payı çağrısı

Birlik Haber-Sen'in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında ekonomik gündemi değerlendiren Sendika Genel Başkanı Ömer Budak, konuşmasında genelde kamu görevlilerinin özelde ise basın yayın ve iletişim hizmet kolunda yaşanan sorunlara değindi.

"Pazarda yüzde 100 enflasyonla karşılaşıyoruz"

Budak, "2025 yılı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 11,54 artış yaşandı. Maaş artışları, hafta başında TÜİK'in açıkladığı yüzde 5,03'lük ocak ayı enflasyonu ile eriyip gitti. Biz market ve pazarda yüzde 100'ü bulan enflasyonla karşılaşıyoruz. Milyonlarca memur ve memur emeklisi ağır koşullar altında geçimini sağlamaya çalışıyor. Enflasyon tüm maaş artışlarını eritmeden harekete geçilmeli. Talebimiz; kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin kayıplar telafi edilsin. Yüzde 10 refah payı verilsin. Alım gücü bir an önce iyileştirilsin" dedi.

"Kararımızın ne kadar doğu olduğunu Ocak enfasyonuyla anladık"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da kamu görevlileri ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Son toplu sözleşmede bize 2025'in ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için ise yüzde 5 teklif etmişlerdi. Biz bunu kabul etmedik. Ne kadar doğru karar verdiğimizi yüzde 5'in üzerinde çıkan ocak ayı enflasyonuyla gördük" dedi.