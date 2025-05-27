BIS Başkanı Carstens: Kamu borçlarındaki artış sürdürülemez hale geliyor

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens, dünya genelinde kamu borcundaki artışın artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini belirterek, hükümetlere mali disiplini güçlendirme çağrısı yaptı.

Carstens, düşük faiz dönemlerinde geniş bütçe açıkları ve yüksek borç seviyelerinin yönetilebilir göründüğünü, bunun da hükümetlerin zor kararları ertelemesine neden olduğunu ifade etti. Ancak "ultra düşük faiz günlerinin sona erdiğini" vurgulayan Carstens, artık bu yaklaşımın risk yarattığını söyledi.

“Mali otoritelerin, halkın taahhütlerine olan güveni sarsılmadan önce evlerini düzene sokmaları için dar bir pencereleri kaldı” diyen Carstens, büyük dengesizliklerin piyasalarda ani istikrarsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Carstens, bazı ülkelerde piyasanın mevcut mali yolların sürdürülemez olduğunu fark etmeye başladığını belirtti ve şunları ekledi:

“Bu nedenle mali konsolidasyonun birçok ekonomide hemen başlaması gerekiyor. Geçiştirmek artık yeterli değil.”

BIS yetkilisi, mali istikrarın korunması için hükümetlerin harcamaları kısmak ve/veya vergileri artırmak gibi zorlu ama gerekli adımları atmaktan kaçınmamaları gerektiğini vurguladı.