BİSAM haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı: Yoksulluk sınırı 89 bin TL'yi aştı!

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Haziran 2025 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı Haziran 2025 için 25 bin 811 TL olarak gerçekleşti.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 7 bin 265 TL olurken bu değer yetişkin bir kadın için 6 bin 923, 15-18 yaş bir genç için 7 bin 161, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 462 TL oldu.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 89 bin 282 TL olarak gerçekleşti.

Tek başına yaşayan birinin yoksulluk sınırı 42 bin TL'ye dayandı

BİSAM verilerine göre, tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 41 bin 857 lira oldu.

Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 41 bin 857 lira olarak tespit edildi.

Günlük haracama gereksinimi 860 TL oldu

BİSAM verilerine göre, günlük harcama gereksinimi 860 TL'ye ulaştı.

Günlük harcamalarda Haziran 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 288.4

liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu.

İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 207,79 lira ile süt ve süt ürünleri oldu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 161.83 lira olarak gerçekleşti.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 71.43 oldu.

Katı yağ ve sıvı yağ ise 41.02 lira masraf yapılması gerekirken yumurta için 13.12, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 19.42 lira harcama yapılması gerekti.

Meyve ve sebzenin payı yüzde 33,5

Meyve fiyatlarındaki artışın etikisi ile, meyve-sebze günlük 288 liralık harcama gereksinimi ve yüzde 33,5'lik oranı ile ilk sıraya oturdu.

Et, yumurta ve kurubaklagil yüzde 24,9 ile ikinci sıradayken, süt ve süt ürünleri grubunun payı yüzde 24,2 oldu.

Ekmek ve tahıl grubunun toplam içindeki payı yüzde 10,43, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7 oldu.