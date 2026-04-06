BİST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftaya sınırlı toparlanmayla 12.968,98 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 32,63 puan ve yüzde 0,25 artış kaydetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken en çok kazandıran yüzde 1,41 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde haftaya karışık bir seyirle başlarken artan gerilim piyasaları etkilemeye devam ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri neredeyse tamamen durdurması, küresel enerji tedarik ağını derinden sarsarken, artan petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerini güçlendirdi.

Artan risk algısı ve belirsizliğe karşılık bölgedeki gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

Gözler kritik verilerde

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Çin, Hong Kong ve Avrupa piyasalarının tatil olması nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacminin düşük olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.