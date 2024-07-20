BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,83 kazançla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,78 ile 1000 Yatırımlar Holding oldu. 1000 Yatırımlar Holding’i, yüzde 9,81 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret, yüzde 9,61 ile de Eczacıbaşı İlaç izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,66 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, yüzde 7,95 ile Göltaş Göller Bölgesi Çimento ve yüzde 7,52 ile Koza Anadolu Metal Madencilik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 571 milyar 84 milyon lirayla Koç Holding, 551 milyar 40 milyon lirayla Garanti BBVA ve 438 milyar 249 milyon lirayla Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,27 azalışla 2 bin 552 liraya, Cumhuriyet Altını'nın fiyatı da yüzde 0,12 değer kaybederek 16 bin 720 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 azalışla 33,0580 lira, Euro'nun satış fiyatı da yüzde 0,05 düşüşle 36,0230 lira oldu. Geçen hafta 42,9240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,35 azalarak 42,7720 liraya düştü. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 yükselişle 37,1770 liradan alıcı buldu.

BES fonları

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,99, BES fonları yüzde 1,03 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 4,39 ile 'Kıymetli Maden Fonları' gösterirken, gerileyen fon olmadı. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,42 ile 'Kıymetli Madenler'de görülürken, hiçbir fon gerilemedi.

Geçen hafta kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 25,10 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 5,04'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 12,06 ile Azimut Portföy Bilim Ağacı Serbest Özel Fon oldu. Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,82'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.