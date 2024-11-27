BIST 100 endeksinden yüzde 1'e yakın yükselişle açılış (Borsa - 27 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,86 puan ve yüzde 0,98 artışla 9.730,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybederek 9.636,12 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda gözler bugün başta ABD'de büyüme olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde bugünkü konuşması yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler,teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.