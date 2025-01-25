BİST 100'de haftanın dikkat çeken performansları: En çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler!
Borsa İstanbul’da haftayı yüzde 1,27 yükselişle tamamlayan BIST 100 endeksinde en fazla değer kazanan ve en çok değer kaybeden hisseler belli oldu. Peki haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseleri hangileri? İşte BIST 100'de haftanın en çok yükselen ve en düşen hisseleri...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 1,27 oranında değer kazanarak 10.104,85 puandan tamamladı. Hafta boyunca endeks, en düşük 9.923,63 ve en yüksek 10.151,55 puanı gördü.
Sektör endekslerinde mali endeks yüzde 1,08 artışla 12.119,31 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,74 yükselişle 9.920,56 puana, sanayi endeksi yüzde 0,58 artışla 13.025,70 puana ve teknoloji endeksi yüzde 3,65 değer kazancıyla 15.151,72 puana ulaştı.
Haftanın en çok yükselen hisseler
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında geçen hafta en çok değer kazanan hisse, yüzde 26,53 ile Batısöke Çimento Sanayi oldu. Batısöke Çimento’yu yüzde 12,63 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 11,76 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento takip etti.
Haftanın en çok düşen hisseleri
Geçen hafta en çok değer kaybeden hisse, yüzde 6,56 ile Şekerbank olarak belirlendi. Şekerbank’ı yüzde 5,61 ile Selçuk Ecza Deposu ve yüzde 5,16 ile Bera Holding izledi.
Borsanın en değerli şirketleri
Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirket, 555 milyar 660 milyon liralık piyasa değeriyle Garanti BBVA oldu. Onu 453 milyar 925 milyon liralık değeriyle Koç Holding ve 426 milyar 420 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THY) takip etti.
Borsa İstanbul’da sektörel performanslar ve şirket bazında hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Haftanın kazananları ve kaybedenleri arasında dengeli bir dağılım görülürken, BIST 100 endeksi yukarı yönlü ivmesini sürdürdü.