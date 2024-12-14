BİST 100'de son durum: Haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,44 değer kazanarak 10.125,46 puanla tamamladı. Hafta içinde en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı gören endeksin, Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,42 düşüşle 11.962,73 puana gerilerken, hizmetler endeksi yüzde 0,99 artışla 9.807,01 puana çıktı. Sanayi endeksi ise 1,70 artışla 13.469,50 puana ulaşırken, teknoloji endeksi yüzde 1,76 değer kaybederek 13.798,13 puana düştü.

En çok yükselen hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen hisse Limak Doğu Anadolu oldu. Hisse, yüzde 17,80 değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Limak Doğu Anadolu’yu, yüzde 16,54 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 15,39 ile Astor Enerji takip etti.

En çok düşen hisseler

Öte yandan, borsa hisseleri arasında en çok değer kaybeden hisse yüzde 8,33 düşüşle Papilon Savunma oldu. Papilon Savunma’yı, yüzde 7,60 ile Doğuş Otomotiv ve yüzde 6,94 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul’da en değerli şirketler sıralamasında lider konumda bulunan Garanti BBVA, 536 milyar 760 milyon lira piyasa değeriyle zirvede yer aldı. Koç Holding 499 milyar 64 milyon lira ile ikinci sıradayken, Türk Hava Yolları 412 milyar 965 milyon lira piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı.

Bu gelişmelerle birlikte yatırımcılar, borsa genelindeki hareketlilikleri ve hisse senedi performanslarını dikkatle izlemeye devam ediyor.