BIST 100'deki 63 hisse değer kaybetti

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,49 puan değer kaybetti.

Dün 5.000,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,83 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5.001,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.951,51, en yüksek ise 5.014,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11 ve teknoloji endeksi yüzde 1,79 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.772 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 137,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6410 liradan, avro 19,5320 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.772 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 düşüşle 78,1 dolardan işlem görüyor.