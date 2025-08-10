BIST 100'den 17 ay sonra yüzde 8'in üzerinde reel getiri
BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde 17 ay sonra ilk kez yüzde 8’in üzerinde reel getiri sağladı. Haziranda 9 bin seviyelerinde olan endeks, TCMB’nin temmuz ayındaki faiz indirimi sonrası 10 bin puanı aşarak kısa sürede 11 bin seviyesini geçti. Enflasyonun yüzde 33,5 ile son 44 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle borsa, temmuzda mevduat, altın ve doları geride bırakarak yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi, 17 ay aranın ardından yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getiri sundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda 9 bin seviyelerinde işlem gören endeks, temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi sonrası 10 bin puanın üzerine çıktı. Kısa süre önce 11 bin seviyesini de aşan BIST 100, son dönemdeki toparlanma süreciyle yatırımcıların yüzünü güldürdü.
En yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu
Temmuzda enflasyon yüzde 33,5'e gerileyerek son 44 ayın en düşük seviyesine indi. Borsadaki yükseliş ve enflasyondaki düşüşün etkisiyle BIST 100, geçen ay mevduat faizi, altın ve doları geride bırakarak en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Endeks, temmuzda yüzde 10,63 nominal getiri sağlarken, enflasyonun üzerinde yüzde 8,4 reel kazanç elde etti. Böylece BIST 100, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getiri ile öne çıktı.
BIST 100 endeksinin aylık olarak nominal getirileri ve TÜFE ile indirgendiğinde reel getiri oranları şöyle:
|Dönem
|Nominal Getiri (Yüzde)
|Reel Getiri (Yüzde)
|Dönem
|Nominal Getiri (Yüzde)
|Reel Getiri (Yüzde)
|Şubat (2024)
|13,84
|8,91
|Kasım
|4,64
|2,35
|Mart
|-1,32
|-4,34
|Aralık
|7,11
|6,02
|Nisan
|6,88
|3,59
|Ocak (2025)
|0,56
|-4,26
|Mayıs
|8,99
|5,44
|Şubat
|-2,15
|-4,32
|Haziran
|-0,05
|-1,66
|Mart
|3,57
|1,08
|Temmuz
|4,17
|0,91
|Nisan
|-7,44
|-10,14
|Ağustos
|-8,56
|-10,76
|Mayıs
|-0,02
|-1,53
|Eylül
|-1,46
|-4,30
|Haziran
|0,25
|-1,10
|Ekim
|-9,66
|-12,19
|Temmuz
|10,63
|8,40