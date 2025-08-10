BIST 100'den 17 ay sonra yüzde 8'in üzerinde reel getiri

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi, 17 ay aranın ardından yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getiri sundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda 9 bin seviyelerinde işlem gören endeks, temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi sonrası 10 bin puanın üzerine çıktı. Kısa süre önce 11 bin seviyesini de aşan BIST 100, son dönemdeki toparlanma süreciyle yatırımcıların yüzünü güldürdü.

En yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu

Temmuzda enflasyon yüzde 33,5'e gerileyerek son 44 ayın en düşük seviyesine indi. Borsadaki yükseliş ve enflasyondaki düşüşün etkisiyle BIST 100, geçen ay mevduat faizi, altın ve doları geride bırakarak en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Endeks, temmuzda yüzde 10,63 nominal getiri sağlarken, enflasyonun üzerinde yüzde 8,4 reel kazanç elde etti. Böylece BIST 100, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getiri ile öne çıktı.

BIST 100 endeksinin aylık olarak nominal getirileri ve TÜFE ile indirgendiğinde reel getiri oranları şöyle: