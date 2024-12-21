BIST 30, BIST 50, BIST 100... Borsa İstanbul 2025 ilk çeyrek endeks değişikliklerini açıkladı

Borsa İstanbul (BİST), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve diğer endekslerde yapılacak değişiklikleri açıkladı. Endekslerin yeni listeleri 2025’in başından itibaren geçerli olacak.

BIST 30 endeksi değişiklikleri

2025 yılı ilk çeyrek döneminde BIST 30 endeksine Anadolu Efes dahil edilirken, Doğuş Otomotiv endeksten çıkarıldı.

BIST 50 endeksi değişiklikleri

BIST 50 endeksine dahil edilen yeni hisseler

* Çimsa

* Mavi Giyim

* Tekfen Holding

BIST 50 endeksinden çıkarılan hisseler

* Ege Endüstri

* Kocaer Çelik

* Türk Traktör

BIST 100 endeksi değişiklikleri

BIST 100 endeksine yeni eklenen hisseler

* Anadolu Hayat Emeklilik

* Batısöke Çimento

* CVK Maden

* Işıklar Enerji Yapı Holding

* LDR Turizm

* Margün Enerji

* Net Holding

* Pasifik Eurasia Lojistik

* SDT Uzay ve Savunma

* Selçuk Ecza Deposu

* Trabzonspor Sportif

BIST 100 endeksinden çıkarılan hisseler

* Beşiktaş Futbol Yatırımları

* Vestel Beyaz Eşya

* ADEL Kalemcilik

* Akfen GMYO

* 1000 Yatırımlar Holding

* Katılımevim Tasarruf Finansman

* Limak Doğu Anadolu

* Oba Makarnacılık

* Papilon Savunma

* Peker GMYO

* Rönesans Gayrimenkul Yatırım

Yedek paylar

Yeni dönem için belirlenen yedek paylar arasında Reysaş GYO, Ahlatcı Doğalgaz, ve Avrupakent GYO yer aldı.

Borsa endekslerine yapılan bu düzenlemeler, piyasa yatırımcıları için önemli sinyaller taşırken, şirketlerin performansını ve piyasa değerlerini yansıtan bir ölçüt olarak değerlendiriliyor. Yeni dönemle birlikte endekslere dahil edilen şirketlerin hisse hareketlerinin yakından takip edilmesi bekleniyor.