BIST100 güne yüzde 0,54 düşüşle başladı
BIST100 endeksinde açılış 0,54 puan düşüşle 114.054 puandan gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe açılışta yüzde 0,45 düşüşle 118.500 seviyesinde başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 531 puan ve yüzde 0,45 değer kaybıyla 118.500 puana geriledi. Bankacılık endeksi güne yüzde 0,25 düşüşle başlarken, holding endeksi yüzde 0,152 değer kazandı.
Geçen haftanın son işlem gününde 114.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, perşembe gününü günlük yüzde 0,81 artışla 119.031 puandan tamamlamıştı.
Analistler, yurt dışında Almanya, Birleşik Krallık, Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek PMI verilerinin ve ABD yeni konut satışları verisinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.600 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 117.500'ün ise destek olarak öne çıktığını söylüyorlar.