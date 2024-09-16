BIS'ten merkez bankalarına faiz uyarısı: İhtiyatlı olun!

İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), merkez bankalarını faiz oranlarını çok hızlı düşürerek koruma tamponlarını kaybetmemesi gerektiği konusunda uyardı.

1 Haziran-6 Eylül arası dönemi değerlendiren BIS'in Para ve Ekonomi Bölüm Başkanı Claudio Borio, makroekonomik olarak bu dönemin son derece duyarlı olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yönelmesine rağmen aşırı oynaklıklarda artış yaşandığını anımsattı.

Ekonomik yavaşlama hızlı faiz indirimine yönelik beklentiyi artırdı

Ekonomik yavaşlama endişelerinin özellikle ABD'de piyasa katılımcılarını daha erken ve hızlı faiz indirimleri beklemeye yönelttiğini anlatan Borio, finansal piyasalarda önemli ölçüde tedirginlik yaşandığını ifade etti.

Merkez bankalarına ihtiyatlı olun çağrısı

Son dönemde enflasyon görünümünün iyiye gittiğini ve merkez bankalarının çeşitli uygulamalarla politika manevrası alanını yeniden kazanmaya başladığını ifade eden Borio, ihtiyatlılık çağrısı yaparak, "Her merkez bankası, ülkenin belirli koşullarına göre hangi hızda hareket edeceğine karar verecektir. Kazanılan manevra alanının israf edilmesi ise üzücü olur." diye konuştu.

Uzun vadede, para politikasının hem beklenen hem de beklenmeyen durumlarla başa çıkmak için güvenli marjlar içermesi gerektiğine dikkati çeken Borio, durgunluğun beklenen bir durum olduğunu, Kovid-19 gibi bir şokun ise öngörülemediğini bu gibi gelişmelere hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti.

Borio, faiz indirimlerinin hızı ve seviyesi belirlenirken söz konusu gelişmelerin göz önünde bulundurulmasının önemine işaret etti.