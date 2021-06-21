Bitci, sermaye artışına gitti

Kripto para işlem platformları BtcTurk ve Paribu'nun ardından Bitci de sermaye artışına gitti. Bitci 20 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 100 milyon TL'ye çıkardığını duyurdu.

Bitci Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, "Biz ilk günden bu yana sektörümüzde bir düzenleme yapılmasının gerekliliğinin altını çiziyoruz. Bu düzenlemenin önemli bir unsurunun da en az 100 milyon TL'lik bir sermaye şartı olduğuna inanıyoruz." dedi. Çağlar, bu konuda bir düzenleme yapılmış olmasa da şirketin ödenmiş sermayesini yükselterek sektöre "örnek olmak" istediklerini ifade etti.

BtcTurk ve Paribu geçen hafta sermaye artışına gitmiş, Paribu 12 milyon TL'lik ödenmiş sermayesini 40 milyon TL'ye, BtcTurk de 19 milyon TL'lik sermayesini 100 milyon TL'ye çıkarmıştı.