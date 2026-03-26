Bitcoin 70 bin dolarda sıkıştı

Bitcoin, son günlerde küresel piyasalarda artan belirsizliklere rağmen güçlü duruş sergiliyor.

26 Mart 2026 itibarıyla 70 bin ile 71 bin 300 dolar aralığında dalgalanan BTC, Orta Doğu’daki gerilimlere rağmen kritik seviyelerin üzerinde kalmayı başardı. Haftanın başında 67 bin 500 dolara kadar gerileyen fiyatın hızlı toparlanması, piyasada “dijital altın” algısının hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak bu sıkışma, büyük bir kırılmanın habercisi olabilir.

Jeopolitik gelişmeler destekliyor

Bitcoin’deki son yüzde 2’lik yükselişin arkasında İran ile ilgili gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler bulunuyor. ABD’nin gündeme getirdiği ateşkes planı ve petrol fiyatlarının 113 dolar seviyesinden geri çekilmesi, piyasalarda risk iştahını artırdı.

Enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafiflemesi, yatırımcı güvenini desteklerken Bitcoin’in hareketi de hisse senedi piyasalarıyla paralel ilerliyor. Bu durum, BTC’nin artık küresel likiditenin önemli bir göstergesi haline geldiğini ortaya koyuyor.

Kritik seviye: 69 bin 112 dolar

Teknik analizlere göre Bitcoin için en önemli destek noktası 69 bin 112 dolar seviyesinde bulunuyor. Şubat ayında 63 bin 767 dolardan başlayan yükseliş trendi hâlâ korunurken, bu seviyenin altına inilmemesi kritik önem taşıyor.

Yukarı yönlü hareket ise kolay değil. 71 bin 724 ile 73 bin 458 dolar aralığında güçlü direnç bulunuyor. Ayrıca 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar fiyatı baskılayarak Bitcoin’i dar bir bantta tutuyor. RSI göstergesinin 54 seviyesinde olması ise piyasanın kararsız olduğunu ve yeni bir katalizör beklediğini gösteriyor.

Blackrock ve Morgan Stanley sahada

Bitcoin’in güçlü kalmasında kurumsal yatırımcıların etkisi dikkat çekiyor. BlackRock öncülüğündeki spot Bitcoin ETF’leri, jeopolitik dalgalanmalara rağmen net giriş sağlamaya devam ediyor.

Öte yandan Morgan Stanley’nin yeni spot ETF ürünüyle piyasaya daha fazla yatırımcının girmesi bekleniyor. Bu gelişme, özellikle daha önce beklemede kalan büyük fonların Bitcoin’e yönelmesini hızlandırabilir.

Regülasyon ve 75 bin dolar senaryosu

ABD Senatosu’nda kripto piyasasına yönelik düzenlemelerin netleşmesi de yatırımcı güvenini artıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Analistlere göre, 69 bin 112 dolar seviyesi korunursa Bitcoin’in yeniden 75 bin dolar zirvesini test etmesi mümkün.

Ancak bu süreçte yönü belirleyecek en önemli faktörler, jeopolitik gelişmeler ve kurumsal para akışları olacak.

Bitcoin şu anda adeta bir “tug-of-war” yani çekişme içinde. Yukarı yönlü potansiyel güçlü olsa da, piyasalar yeni bir haber akışı olmadan yönünü netleştiremiyor.