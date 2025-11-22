Bitcoin çöküşü Trump'a pahalıya patladı: 400 milyon dolar kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’ın sahibi olan Trump Media & Technology Group (TMTG), kripto para piyasasında yaşanan sert satış dalgası nedeniyle 400 milyondan fazla değer kaybetti.

Şirket, son finansal raporuna göre eylül ayı sonunda 11 bin 542’den fazla Bitcoin tuttuğunu açıklamıştı. Yaz aylarında yaklaşık 1,37 milyar dolar değerinde olan bu varlıkların değeri, son düşüşlerle birlikte 950 milyon doların biraz üzerine gerileyerek yüzde 30’dan fazla kayıp yaşadı.

Bitcoin sert geriledi: Zirvenin yüzde 34 altında

Bitcoin fiyatı son günlerde hızla geriledi ve cuma günü 82 bin 70 dolar seviyesine kadar düştü. Bugün saat 14.15 itibarıyla ise son 24 saatte 0,95 primle 83 bin 937 dolardan işlem görüyor.

Ekim ayında 126 bin 198 dolara yükseler tarihi zirvesine ulaşan Bitcoin fiyatları, an itibarıyla zirvenin yüzde 33,6 gerisinde bulunuyor.

Trump'ın şirket hisseleri de çakıldı

Trump’ın teknoloji ve medya şirketinin hisseleri de bu süreçte sert değer kaybetti.

Şirket hisseleri bu hafta 10 dolar seviyesine kadar düşerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Yıl başından bu yana yüzde 70 gerileyen hisse, ekim sonundan bu yana yüzde 35 kayıp yaşadı.

Mart 2024’te halka arz sonrası 10 milyar doların üzerinde değerlenen şirketin piyasa değeri bugün 2,9 milyar dolara kadar indi.

TMTG Bitocin yatırımı da yapmıştı

Truth Social’ın yanı sıra finansal hizmetler ve ticaret alanına da giren TMTG, ayrıca "Bitcoin Hazinesi" adı verilen bir strateji başlatarak kripto para fiyatları yükselirken büyük miktarda Bitcoin almıştı.

CEO Devin Nunes, temmuz ayında yaptığı açıklamada şirketin 2 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını doğrulayarak bunun şirkete finansal özgürlük sağladığını ve finans kuruluşları tarafından ayrımcılığa karşı koruduğunu söylemişti.

Bu Bitcoin varlıklarının yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmı, şirketin dönüştürülebilir tahvilleri için teminat olarak kullanılıyor. Şirketin eylül sonunda açıkladığı finansal sonuçlarda, kripto piyasalarındaki son dalgalanmalardan önce 54,8 milyon dolarlık net zarar açıklamıştı. Buna rağmen Truth Social, benzersiz Bitcoin stratejisinden önemli gelir elde ettiğini belirtmişti.

TMTG ayrıca yaklaşık 146 milyon dolarlık Cronos kripto varlığına sahip olduğunu açıkladı. Ancak Cronos’un değeri de eylül sonundan bu yana neredeyse yarı yarıya düştü.