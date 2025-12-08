Bitcoin Fed öncesi yeniden 91 bin dolar seviyesini aştı

Aralık ayının başında 85 bin dolara kadar gerileyerek dip sevileri gören Bitcoin, yeniden 91 bin dolar seviyesini aştı.

Fed’in yılın son faiz kararını ve haftanın güncel istihdam verilerini bekleyen yatırımcıların odağında yükselen, dünyanın en büyük kripto para birimi gün içinde yüzde 1,8 yükselerek 91 bin 950 dolara çıktı.

Ekim ayı zorladı

Ekim ayı başında piyasada biriken 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyona rağmen Bitcoin, beklenen sert hareketi gerçekleştirmemiş ve dar bir fiyat aralığında sıkışarak yatay seyrini sürdürmüştü.

Amber Group CEO’su Michael Wu, Decrypt’e yaptığı açıklamada, “Değişen faiz beklentileri Asya’daki kripto fonlama piyasalarına geleneksel varlık sınıflarına kıyasla çok daha hızlı yansıyor” dedi.

Son haftalarda piyasa koşulları değişti

Öte yandan ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, son haftalarda piyasa koşullarının değiştiğini belirterek, yeni sermaye girişleri, daralan spread’ler ve güçlü makro desteklere dikkat çekti.

Coinbase göre, ekim ve kasım aylarında tanımlanan sürekli çıkışların ardından likiditedeki toparlanma keskin bir dönüşe işaret ediyor.