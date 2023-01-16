Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, yaralarını sarmaya devam eden kripto para piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kripto paralarda ralli sürüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, Cuma gününden bu yana %10’dan fazla yükselerek 21.400$ seviyelerini gördü. Sene başından bu yana yükseliş %30’u aşarken Bitcoin hafta sonu boğa piyasasına giriş yaptı.

Ethereum ise 1600$’ı görerek son iki ayın zirvesini tekrar test etmiş oldu. Ethereum’da da yıl başından bu yana yükseliş %35’i aştı ve yatırımcısını sevindirmeye devam etti. Yükselişe küresel piyasalardan da destek geliyor. Geçtiğimiz hafta ABD hisse senedi piyasaları %5 yükselerek piyasalardaki risk iştahının tabana yayılmasını sağladı.

Geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan iyimserliğin en büyük sebebi ABD enflasyon verisinin pandemiden sonra ilk kez negatif çıkması ve yıllık %7,1’den %6,5’e inmesi. 14 ayın en düşük seviyesine inen ABD enflasyonu ile FED beklentileri de gevşemeye devam ediyor.

Enflasyon verisi öncesi bir sonraki toplantıda 50 puan faiz artırımı bekleyen piyasa, beklentisini 25 baz puanlık faiz artırımına çevirmiş durumda. Bu iyimserliğin piyasalar nezdinde bir süre daha sürmesi beklenebilir.

Kripto para piyasası ise makro verilerle birlikte FTX’in 5 milyar dolarlık kaynağı geri alması, geçen sene olumsuz ayrıştığı performansı telafi etmeye çalışması, piyasaların FTX kriziyle dip yapması gibi sebeplerden dolayı son iki haftadır küresel piyasalardan olumlu ayrıştı. Piyasa değeri tekrar 1 trilyon doların üzerinde çıkan kripto para piyasası, böylece kasım ayı başında FTX krizi sebebiyle yaşadığı kayıplarını geri almayı başardı.

Bugün ABD piyasaları Martin Luther King Günü sebebiyle kapalı olacak. Ancak vadeli piyasalar risk iştahının ve olumlu havanın sürdüğünü gösteriyor. Pozitif hava kripto para piyasasında da devam ediyor. Sene başından bu yana neredeyse kırmızı mum yakmayan Bitcoin, sabah saatlerinde 21.150$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Ethereum ise 1570$ bölgesinden alıcı bulmakta.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin 15 günlük artışının ardından FTX krizi öncesinde gördüğü 21.400$ seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Gün içerisinde 21.160$ seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin için 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olması pozitif görünümü destekliyor. Yukarı yönlü hareketliliğin devamında ilk kritik direnç seviyesi olarak 21.600$ karşılanabilir. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar yapması halinde 23.230$ seviyelerine kadar bir yükselişi destekleyebilir. Aşağı yönlü hareketlilikte ise ilk destek seviyesi olarak 20.450$ seviyesinin çalışması beklenebilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde 19.500$ seviyelerini beraberinde getirebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Lider kripto para Bitcoin’de görülen pozitif görünüm Ethereum’a da yansımış gözüküyor. 1600$ seviyelerine kadar yükselerek ret alan Ethereum, gün içerisinde 1570$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketliliğin devamında 1597$ seviyesini aşması oldukça önemli olacaktır. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması halinde 1700$ seviyelerine kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir. Aşağı yönlü hareketlilikte ise 1510$ ardından da 1460$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelere tutunamaması halinde 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1400$ seviyesi kritik bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.