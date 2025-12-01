Bitcoin haftaya düşüşle başladı: Kripto varlıklarda büyük kayıp

Kripto para piyasasında Pazartesi günü sert değer kayıpları görüldü. Verilere göre Bitcoin, Asya seansının ilk saatlerinde yüzde 5,1’e yaklaşan düşüşle yeniden 87 bin dolar eşiğinin altına indi. Ether yüzde 6’yı aşan kayıpla 2.900 dolar seviyesinin altına gerilerken, Solana’da da yüzde 7’den fazla düşüş yaşandı. Çok sayıda altcoin benzer oranda gerileme kaydetti.

Bitcoin hassas noktada

Bloomberg'in derlediği habere göre piyasa, ekim ayının başında Bitcoin’in 126.251 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmasından yalnızca günler sonra, yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesiyle başlayan uzun süreli satış baskısının ardından hâlâ hassas bir zeminde bulunuyor.

Geçen hafta toparlanma yaşamıştı

Bitcoin, Kasım ayında değerinin yüzde 16,7’sini yitirmişti; ancak geçen hafta satışların hafiflemesiyle yeniden 90 bin dolar seviyesinin üzerine toparlanmayı başardı.

Haftanın ilk işlemlerindeki yeni dalga satışlarla birlikte piyasalarda daha sert geri çekilmelerin gelebileceği konuşuluyor.

FalconX APAC türev ürünler sorumlusu Sean McNulty, "Aralık’a riskten kaçış modunda başladık. En büyük endişe, Bitcoin borsa yatırım fonlarına gelen zayıf girişler ve dipten alım yapan yatırımcıların yokluğu. Bu ay yapısal karşı rüzgarların devam etmesini bekliyoruz. Bitcoin’de bir sonraki kritik destek seviyesi olarak 80.000 doları izliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde ABD’den gelecek ekonomik veriler, Fed’in faiz politikasına dair beklentiler açısından kritik olacak. Başkan Donald Trump’ın yeni Fed başkanı tercihini açıklaması ve faiz indirimi beklentileri, kripto piyasalarının yönünde belirleyici olmaya aday. Asya borsalarındaki dalgalı seyir ve Japonya’dan gelen faiz artışı sinyalleri de küresel risk iştahını sınırlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.