Bitcoin için 2023 tahmini! Tarih verip '50-100 bin dolar' seviyesini işaret etti

SkyBridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci, 2023 yılının Bitcoin için "toparlanma yılı" olacağını söyledi. Scaramucci, gelecek 2-3 yılda Bitcoin fiyatının 50 bin -100 bin dolar seviyesinde işlem görebileceğini söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; CNBC tarafından St Moritz'de düzenlenen konferansta konuşan isimlerden biri olan Scaramuchi, "Risklerden bahsediyoruz, ancak bitcoine inanıyoruz" diye konuştu.

Bitcoin için farklı tahmin de var!

Aynı konferansa katılan yatırımcılardan Bill Tai ise, Bitcoin fiyatında hala biraz aşağı yönlü bir hareket beklediğini söyledi. Bitcoin fiyatının buralarda dip yapması olasılığı bulunduğunu ifade eden Tai, fiyatın tekrar zıplamadan önce 12 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini de vurguladı.