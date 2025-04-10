Bitcoin için çarpıcı tahmin! Cardano'nun kurucusu Hoskinson yıl sonu için rekor rakam verdi

Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson'dan Bitcoin için rekor tahmin geldi.

ABD-Çin arasındaki tarife savaşları nedeniyle yatırımcılar güvenli liman gördükleri varlıklara ilgi gösterirken, Bitcoin geçen hafta 77 bin doların altını gördü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere 90 günlük ara verme kararının ardından toparlanan Bitcoin 82 bin doların üzerine çıktı.

Piyasalardaki belirsizlik riskli yatırım olarak görülen kripto varlıklara ilgiyi azaltırken, Bitcoin Ocak ayında ulaştığı 100 bin dolarlık zirveyi yeniden görebilir mi merak konusu oldu. Hoskinson, ise Bitcoin'in bu yılın sonunda ya da gelecek yıl 250 bin dolara ulaşacağını öngörüyor.

Trump'ın 90 günlük ara verme kararından önce Hoskinson tarife meselesinin fiyaskoyla sonuçlanacağını ve piyasaların dengeleneceğini savunurken, "Yeni normale alışacaklar, sonra Fed faiz oranlarını düşürecek ve ucuzlayan para kriptoya akacak" dedi.

Bitcoin'de yükseliş senaryosu

*Bitcoin'i 250 bin dolara çıkarabilecek bir dizi nedenin altını çizen Hoskinson, kripto para sahiplerinin 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 659 milyon kişiye ulaştığına dikkat çekti.

*"Küreselleşme için tek seçeneğiniz kripto" diyen Hoskinson yeni stablecoin mevzuatına işaret ederek, Dijital Varlık Piyasası Yapısı ve Yatırımcı Koruma Yasası'nın da kripto piyasasına yardımcı olacağını ifade ediyor.

*Hoskinson'a göre, özellikle stablecoin tasarısı 'Muhteşem 7'li' olarak alınan teknoloji devlerinin (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA ve Tesla) de bu varlıkları benimsemeye başlamasına yol açabilir.

*Hoskinson, stablecoinlerin bu teknoloji devleri tarafından farklı ülkelerdeki işçilere ödeme yapmak için kullanılabileceğini ve hatta platformlarında normalde mevcut ödeme raylarında pahalı olacak küçük işlemleri kolaylaştırabileceğini söylüyor.

*Hoskinson, kripto pazarının Dijital Varlık Piyasası Yapısı ve Yatırımcı Koruma Yasası'nın senatodan geçmesi ve Muhteşem 7'li tarafından stabilcoinlerin benimsenmesi ile “yeniden ateşleneceğini” belirtiyor.

*Hoskinson, “Kripto piyasasımuhtemelen önümüzdeki üç ila beş ay boyunca duracak ve ardından muhtemelen ağustos veya eylül aylarında piyasalara büyük bir spekülatif ilgi dalgası gelecek ve bu muhtemelen altı ila 12 ay daha devam edecek” dedi.