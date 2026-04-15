Bitcoin için yeni senaryo: Altını geride bırakacak

Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, İran’daki savaşın Bitcoin’in kullanım alanını genişlettiğini ifade etti. Bitcoin’in gelecekte yalnızca altına rakip değil, küresel finans sisteminde çok daha büyük bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.

Savaş Bitcoin’in rolünü değiştirdi

Hougan’a göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde kripto para ile ödeme alınmasını gündeme getirmesi, Bitcoin’in sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda “para benzeri” bir sistem olarak da kullanılabileceğini gösterdi. Bitcoin’in toplam pazar büyüklüğünün yalnızca altınla sınırlı kalmayabileceği ve çok daha geniş bir alana yayılabileceği ifade edildi.

34 trilyon dolarlık altın piyasasını aşabilir

Altın piyasasının yaklaşık 34 trilyon dolarlık büyüklüğüne dikkat çeken Hougan, Bitcoin’in hem değer saklama aracı hem de küresel ödeme sistemi haline gelmesi durumunda bu seviyeyi aşabileceğini belirtti.

Bitcoin’in önümüzdeki 10 yılda değer saklama pazarının yüzde 17’sini ele geçirmesi halinde fiyatının 1 milyon dolara ulaşabileceği de öngörüler arasında yer aldı.

Türkiye'de de tercih ediliyor

Bitcoin, özellikle yüksek enflasyonla mücadele eden ülkelerde giderek daha fazla tercih ediliyor. Arjantin, Türkiye ve Venezuela gibi ülkelerde yatırımcılar, yerel para birimlerinin değer kaybına karşı Bitcoin’i bir güvenli liman olarak görüyor.

Şirketler ve ödemelerde kullanım genişliyor

Kurumsal şirketler de bilançolarını güçlendirmek için Bitcoin alımlarını artırırken, dünya genelinde yaklaşık 11 bin işletmenin Bitcoin ile ödeme kabul ettiği belirtiliyor. Uzmanlara göre jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Bitcoin, “siyasetten bağımsız finansal alternatif” olarak daha fazla ön plana çıkabilir.