Bitcoin madencileri yeni gelir kapısını buldu: Dev şirketlerle anlaşmalar başladı

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Kripto para piyasasındaki dalgalanma ve gelirlerdeki düşüş Bitcoin madencilerini yeni arayışa yöneltirken, Bitcoin için kurulan dev veri merkezleri yapay zeka dönüşümüne hizmet etmeye başladı.

Bitcoin, Ekim 2025'te 124 bin dolarla zirveye ulaştıktan sonra sert düşüş yaşarken son dönemde ise yeniden 80 bin dolar bandına yükseldi. Ancak madencilik şirketlerinin gelirleri üzerindeki baskı ortadan kalkmadı.Yıllarca ucuz elektriğe, yüksek işlem gücüne ve büyük veri merkezlerine yatırım yapan şirketler de ellerindeki altyapıyı yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için kullanmaya başladı.

Bitcoin için kurulan dev tesisler yapay zekaya geçiyor

Bitcoin madenciliği, yapay zeka altyapısının ihtiyaç duydupu yüksek işlem gücü ve büyük enerji ihtiyacına cevap verirken madencilik şirketlerinin yapay zeka sektörüne geçişlerini de kolaylaştırıyor.

TerraWulf, Ionic Digital, Core Scientific, Iris Energy, Bitdeer, Riot Platforms ve Hut 8, yatırımlarını yapay zeka tarafına kaydıran şirketler arasında yer alırken, Riot Platforms yapay zeka devi Anthropic ile 20 yıllık 9 milyar dolarlık bilgi işlem anlaşmasına imza attı.

Dünyanın en büyük Bitcoin madencilerinden biri olduğunu belirten Bitdeer de Anthropic'e 16 yıl boyunca işlem gücü sağlamak üzere anlaşma yaptı.

Şirketler isimlerini bile değiştiriyor

Bazı şirketler de yeni faaliyet alanlarını öne çıkarmak için kurumsal kimliklerini değiştirmeye başladı. Applied Blockchain adını Applied Digital olarak değiştirirken, kendisini daha önce Bitcoin madenciliği altyapı şirketi olarak tanımlayan TerraWulf artık yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına odaklandığını belirtiyor.

Kazakistan'da büyük bir Bitcoin madencilik tesisi işleten Enegix de altyapısının önemli bir bölümünü yapay zekaya uyarlamaya hazırlanıyor.

Bitcoin'e dönüş kolay olmayabilir

Ancak madencilik tesislerini yapay zekaya uygun hale getirmek ciddi yatırım gerektirirken, şirketler dönüşümü finanse etmek için ellerindeki Bitcoinlerin bir bölümünü satmak zorunda kalıyor. Yapay zeka şirketleriyle yapılan 10-20 yıllık sözleşmeler, veri merkezlerinin uzun süre bu alana tahsis edilmesi de Bitcoin'e dönüşü zorlaştırıyor.

Sektör analisti Wolfie Zhao, önümüzdeki çeyreklerde halka açık madencilik şirketlerinin Bitcoin madenciliği donanımlarını azaltmaya devam etmesini beklediklerini belirterek, büyük ölçekli enerji altyapısının yapay zeka veya HPC veri merkezlerine dönüştürülmesinin ardından geri dönüşün oldukça zor olduğuna dikkat çekti.

İki işi birlikte yapanlar da olacak

Sektörün tamamının Bitcoin'den vazgeçmesi ise beklenmiyor. Bitdeer Baş Strateji Sorumlusu Haris Basit'e göre bazı şirketler iki alanı birlikte yürütebilir. Bitcoin madenciliğinin gerektiğinde durdurulabilmesi şirketlere esneklik sağlarken, yapay zeka tarafındaki uzun vadeli sözleşmeler daha istikrarlı gelir sunuyor. Bu nedenle sektörün bir bölümünde Bitcoin madenciliği ile yapay zeka veri merkezi işletmeciliğinin birlikte yürütüldüğü yeni bir model ortaya çıkabilir.