Bitcoin şu an ne kadar? Bitcoin fiyatları ne kadar?

27 Ağustos 2020

Güncel bitcoin fiyatları merak ediliyor. Yatırımını kripto paralara yapan yatırımcılar, bitcoin şu an ne kadar, sorusuna yanıt ararken, bitcoin şu anda 11.324,85 dolardan işlem görüyor. İşte bitcoin fiyatları ve kripto paraların son fiyatları...

Bitcoin bugün 11.324,85 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde son bir ayın en yüksek değerine ulaşan bitcoin, yıllık artışını sürdürüyor.

En çok tercih edilen kripto para birimlerinden biri olan ripple bugün 0,27 dolardan işlem görüyor. Yıllık bazda ripple fiyatları da yükselişine devam ediyor.

Ethereum yıllık yükselişi yüzde 103,45 oranında olurken, bugün ethereum 383,26 dolardan işlem görüyor. Ayrıca bugün stellar 0,10 dolar, tether 1 dolar, litecoin ise 57,45 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

BTC - Bitcoin: $11.324,8500

ETH - Ethereum: $382,9600

USDT - Tether: $1,0000

XRP - Ripple: $0,2707

LINK - ChainLink: $14,6900

BCH - Bitcoin Cash: $272,5800

LTC - Litecoin: $57,4500

BSV - Bitcoin SV: $189,0200

ADA - Cardano: $0,1080

BNB - Binance Coin: $22,5300

CRO - Crypto.com Coin: $0,1697

EOS - EOS: $3,0400

XTZ - Tezos: $3,2300

XLM - Stellar: $0,0951

ATOM - Cosmos: $7,3100

TRX - TRON: $0,0234

XMR - Monero: $88,2800

OKB - OKB: $5,4200

USDC - USD Coin: $0,9991

LEO - LEO Token: $1,2700

NEO - NEO: $17,1800

HT - Huobi Token: $4,8300

VET - VeChain: $0,0164

LEND - Aave: $0,7834

MIOTA - IOTA: $0,3390

XEM - NEM: $0,0914

DASH - Dash: $84,3200

ETC - Ethereum Classic: $6,6000

ZEC - Zcash: $72,2400

OMG - OMG Network: $5,1000

SNX - Synthetix Network Token: $6,0500

MKR - Maker: $632,1100

ONT - Ontology: $0,8416

BAT - Basic Attention Token: $0,3360

THETA - Theta Network: $0,4646

DAI - Dai: $1,0200

ZRX - 0x: $0,6194

ALGO - Algorand: $0,5260

UMA - UMA: $7,8100

DOGE - Dogecoin: $0,0032

CETH - cETH: $7,6700

TUSD - TrueUSD: $1,0000

DGB - DigiByte: $0,0275

REN - REN: $0,4116

QTUM - Qtum: $3,5200

FTT - FTX Token: $3,5900

ICX - ICON: $0,5854

KNC - Kyber Network: $1,5700

WAVES - Waves: $3,0900

PAX - Paxos Standard: $1,0000

BTT - BitTorrent: $0,0004

LSK - Lisk: $1,7000

HBAR - Hedera Hashgraph: $0,0445

ZIL - Zilliqa: $0,0208

HYN - Hyperion: $1,0600

LRC - Loopring: $0,1864

LUNA - Terra: $0,4821

NMR - Numeraire: $40,3900

DCR - Decred: $16,6600

BUSD - Binance USD: $0,9983

ENJ - Enjin Coin: $0,2103

STX - Blockstack: $0,2377

SC - Siacoin: $0,0040

BTG - Bitcoin Gold: $9,7700

BTM - Bytom: $0,1041

NANO - Nano: $1,2000

BCD - Bitcoin Diamond: $0,8394

RVN - Ravencoin: $0,0220

CEL - Celsius Network: $0,4162

SNT - Status: $0,0366

CKB - Nervos Network: $0,0070

HUSD - HUSD: $1,0000

HOT - Holo: $0,0007

MONA - MonaCoin: $1,7000

MANA - Decentraland: $0,0878

QNT - Quant: $9,3200

GT - Gatechain Token: $0,5843

KCS - KuCoin Shares: $1,3600

GNT - Golem: $0,1088

XVG - Verge: $0,0066

DIVI - Divi: $0,0536

IOST - IOST: $0,0065

MATIC - Matic Network: $0,0259

XAUT - Tether Gold: $1.949,4200

REP - Augur: $22,0600

DX - DxChain Token: $0,0019

KMD - Komodo: $0,7625

MCO - MCO: $5,5800

NEXO - NEXO: $0,1547

ZEN - Horizen: $8,5600

HIVE - Hive: $0,2268

STEEM - Steem: $0,2253

CHZ - Chiliz: $0,0151

ARDR - Ardor: $0,0791

BTS - BitShares: $0,0275

AE - Aeternity: $0,1886

HC - HyperCash: $1,5100

ARK - Ark: $0,4446

XZC - Zcoin: $6,0600

STRAT - Stratis: $0,6019

AOA - Aurora: $0,0138

VSYS - V.SYSTEMS: $0,0278

ELF - aelf: $0,1225

UBT - Unibright: $0,4033

ETN - Electroneum: $0,0055

GXC - GXChain: $0,7880

BTMX - Bitmax Token: $0,0692

NRG - Energi: $1,5800

WAXP - WAX: $0,0488

NPXS - Pundi X: $0,0002

MAID - MaidSafeCoin: $0,1012

LAMB - Lambda: $0,0240

QKC - QuarkChain: $0,0084

SOLVE - SOLVE: $0,1266

ELA - Elastos: $2,3100

NULS - Nuls: $0,4401

BCN - Bytecoin: $0,0002

REQ - Request: $0,0380

GRIN - Grin: $0,5120

DENT - Dent: $0,0003

CND - Cindicator: $0,0127

NAS - Nebulas: $0,5103

XMX - XMax: $0,0008

WTC - Waltonchain: $0,6090

ETP - Metaverse ETP: $0,1815

PPT - Populous: $0,3840

POE - Po.et: $0,0029

EGT - Egretia: $0,0014

REV - Revain: $0,0104

VIB - Viberate: $0,0223

VIBE - VIBE: $0,0209

MTH - Monetha: $0,0111

LUN - Lunyr: $0,2716

NEX - Nash Exchange: $0,8195