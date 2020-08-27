Bitcoin şu an ne kadar? Bitcoin fiyatları ne kadar?
Yatırımını kripto paraya yapanlar, bitcoin fiyatlarını takip ediyor. Pandemi döneminde bitcoin'e olan ilgi yeniden artarken, özellikle Z kuşağı kripto paralara ilgi gösteriyor. İşte 27 Ağustos bitcoin fiyatları...
Güncel bitcoin fiyatları merak ediliyor. Yatırımını kripto paralara yapan yatırımcılar, bitcoin şu an ne kadar, sorusuna yanıt ararken, bitcoin şu anda 11.324,85 dolardan işlem görüyor. İşte bitcoin fiyatları ve kripto paraların son fiyatları...
Bitcoin bugün 11.324,85 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz günlerde son bir ayın en yüksek değerine ulaşan bitcoin, yıllık artışını sürdürüyor.
En çok tercih edilen kripto para birimlerinden biri olan ripple bugün 0,27 dolardan işlem görüyor. Yıllık bazda ripple fiyatları da yükselişine devam ediyor.
Ethereum yıllık yükselişi yüzde 103,45 oranında olurken, bugün ethereum 383,26 dolardan işlem görüyor. Ayrıca bugün stellar 0,10 dolar, tether 1 dolar, litecoin ise 57,45 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
BTC - Bitcoin: $11.324,8500
ETH - Ethereum: $382,9600
USDT - Tether: $1,0000
XRP - Ripple: $0,2707
LINK - ChainLink: $14,6900
BCH - Bitcoin Cash: $272,5800
LTC - Litecoin: $57,4500
BSV - Bitcoin SV: $189,0200
ADA - Cardano: $0,1080
BNB - Binance Coin: $22,5300
CRO - Crypto.com Coin: $0,1697
EOS - EOS: $3,0400
XTZ - Tezos: $3,2300
XLM - Stellar: $0,0951
ATOM - Cosmos: $7,3100
TRX - TRON: $0,0234
XMR - Monero: $88,2800
OKB - OKB: $5,4200
USDC - USD Coin: $0,9991
LEO - LEO Token: $1,2700
NEO - NEO: $17,1800
HT - Huobi Token: $4,8300
VET - VeChain: $0,0164
LEND - Aave: $0,7834
MIOTA - IOTA: $0,3390
XEM - NEM: $0,0914
DASH - Dash: $84,3200
ETC - Ethereum Classic: $6,6000
ZEC - Zcash: $72,2400
OMG - OMG Network: $5,1000
SNX - Synthetix Network Token: $6,0500
MKR - Maker: $632,1100
ONT - Ontology: $0,8416
BAT - Basic Attention Token: $0,3360
THETA - Theta Network: $0,4646
DAI - Dai: $1,0200
ZRX - 0x: $0,6194
ALGO - Algorand: $0,5260
UMA - UMA: $7,8100
DOGE - Dogecoin: $0,0032
CETH - cETH: $7,6700
TUSD - TrueUSD: $1,0000
DGB - DigiByte: $0,0275
REN - REN: $0,4116
QTUM - Qtum: $3,5200
FTT - FTX Token: $3,5900
ICX - ICON: $0,5854
KNC - Kyber Network: $1,5700
WAVES - Waves: $3,0900
PAX - Paxos Standard: $1,0000
BTT - BitTorrent: $0,0004
LSK - Lisk: $1,7000
HBAR - Hedera Hashgraph: $0,0445
ZIL - Zilliqa: $0,0208
HYN - Hyperion: $1,0600
LRC - Loopring: $0,1864
LUNA - Terra: $0,4821
NMR - Numeraire: $40,3900
DCR - Decred: $16,6600
BUSD - Binance USD: $0,9983
ENJ - Enjin Coin: $0,2103
STX - Blockstack: $0,2377
SC - Siacoin: $0,0040
BTG - Bitcoin Gold: $9,7700
BTM - Bytom: $0,1041
NANO - Nano: $1,2000
BCD - Bitcoin Diamond: $0,8394
RVN - Ravencoin: $0,0220
CEL - Celsius Network: $0,4162
SNT - Status: $0,0366
CKB - Nervos Network: $0,0070
HUSD - HUSD: $1,0000
HOT - Holo: $0,0007
MONA - MonaCoin: $1,7000
MANA - Decentraland: $0,0878
QNT - Quant: $9,3200
GT - Gatechain Token: $0,5843
KCS - KuCoin Shares: $1,3600
GNT - Golem: $0,1088
XVG - Verge: $0,0066
DIVI - Divi: $0,0536
IOST - IOST: $0,0065
MATIC - Matic Network: $0,0259
XAUT - Tether Gold: $1.949,4200
REP - Augur: $22,0600
DX - DxChain Token: $0,0019
KMD - Komodo: $0,7625
MCO - MCO: $5,5800
NEXO - NEXO: $0,1547
ZEN - Horizen: $8,5600
HIVE - Hive: $0,2268
STEEM - Steem: $0,2253
CHZ - Chiliz: $0,0151
ARDR - Ardor: $0,0791
BTS - BitShares: $0,0275
AE - Aeternity: $0,1886
HC - HyperCash: $1,5100
ARK - Ark: $0,4446
XZC - Zcoin: $6,0600
STRAT - Stratis: $0,6019
AOA - Aurora: $0,0138
VSYS - V.SYSTEMS: $0,0278
ELF - aelf: $0,1225
UBT - Unibright: $0,4033
ETN - Electroneum: $0,0055
GXC - GXChain: $0,7880
BTMX - Bitmax Token: $0,0692
NRG - Energi: $1,5800
WAXP - WAX: $0,0488
NPXS - Pundi X: $0,0002
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LAMB - Lambda: $0,0240
QKC - QuarkChain: $0,0084
SOLVE - SOLVE: $0,1266
ELA - Elastos: $2,3100
NULS - Nuls: $0,4401
BCN - Bytecoin: $0,0002
REQ - Request: $0,0380
GRIN - Grin: $0,5120
DENT - Dent: $0,0003
CND - Cindicator: $0,0127
NAS - Nebulas: $0,5103
XMX - XMax: $0,0008
WTC - Waltonchain: $0,6090
ETP - Metaverse ETP: $0,1815
PPT - Populous: $0,3840
POE - Po.et: $0,0029
EGT - Egretia: $0,0014
REV - Revain: $0,0104
VIB - Viberate: $0,0223
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MTH - Monetha: $0,0111
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