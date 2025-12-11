Bitcoin tapınakları çöküyor: Madencilik devleri tesislerini yapay zekaya çeviriyor

Teksas'ta bir zamanlar Bitcoin’in "tapınağı" olarak görülen tesisin üçte ikisi, yüksek enerji kapasitesi ve altyapısı ile artık yapay zekâ (AI) ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) faaliyetleri için kullanılacak.

AI sektörünün devasa veri merkezi ve yüksek enerji tüketimini kaldırabilecek altyapı ihtiyacı nedeniyle, son 18 ayda Bitfarms, Core Scientific, Riot, IREN, TeraWulf, CleanSpark, Bit Digital, MARA Holdings ve Cipher Mining gibi en az dokuz Bitcoin şirketi, faaliyetlerinin bir kısmını yapay zeka hizmetlerine kaydıracağını duyurdu ve toplam değeri 43 milyar doları aşan AI ve HPC sözleşmeleri imzaladı.

Analistler şirketlerin AI yatırım maliyetlerinin daha düşük olduğunu fark ettiğini belirtirken halihazırda kurulu tesiste madencilik makinelerini çıkarıp yerine yeni kiracının getirdiği GPU’ları koyduklarını belirtiyor.

Madencilik karlılığı düşüyor

Bitcoin madenciliğinde rekabet katlanarak artarken 2024’te gerçekleşen halving ile blok ödülünün yarıya düşmesi, kârlılığı daha da azalttı. Bitcoin fiyatındaki gerileme de madencilik gelirlerini baskıladı.

CoinShares’in analizine göre, kasım ortasında az sayıda madencilik şirketi kârlı kalabildi. Buna karşılık yapay zeka sektörü, çok daha yüksek kâr marjları ve büyük teknoloji şirketleriyle yapılan uzun vadeli sözleşmeler sayesinde öngörülebilir gelir sundu.

"Yapay zeka, enerji başına çok daha fazla değer yaratıyor"

Bitfarms CEO’su Ben Gagnon, Bitcoin madenciliğinin halen kârlı olduğunu savunuyor ancak HPC’nin "birim enerji başına çok daha büyük değer yarattığını ve bunu yıllarca öngörülebilir şekilde sağladığını" vurguluyor. Bu nedenle şirket, madencilik cihazlarına yeni yatırım yapmayı artık mantıklı bulmuyor.

Kripto madenciliğinden yapay zekaya doğru yaşanan bu hızlı dönüşüm, yüksek enerji tüketebilen büyük tesisler için asıl kârlı alanın artık madencilik değil, yapay zeka olduğuna işaret ediyor.