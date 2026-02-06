Bitcoin Trump döneminin en düşük seviyesinde! Yeniden yükseliş mümkün mü?

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto paralara olan desteğine rağmen Bitcoin son 15 ayın en düşük seviyesine gerilerken yıl içinde yüzde 24 değer kaybetti. Ekim ayında 122 bin doları gören Bitcoin 65 bin 600 bin dolar ile son ayın na en düşük seviyesinde.

Bitcoin fiyatı neden düştü?

BBC'nin haberine göre; Trump'ın Fed başkanlığına Kevin Warsh'ı aday göstermesi, piyasalarda satışları tetikledi. Warsh'ın daha şahin bir duruş sergileyerek faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, kripto varlıklara olan talebi zayıflattı.

Analistler kripto para birimlerinin yok olacağını düşünmese de, Bitcoin'in Trump'ın ilk yılındaki zirvelerine geri döneceğini de düşünmüyor. Bunun Bitcoin'in ilk büyük düşüşü olmadığını hatırlatan analistler yükseliş için gereken tek şeyin ise 'savaş ortamı' olduğunu ifade ediyor.

Ethereum ve Solana yüzde 37 değer kaybetti

Öte yandan diğer iki büyük kripto para birimi olan Ethereum ve Solana da 2026'da yaklaşık yüzde 37 değer kaybetti. Kripto paraların toplam değeri Ekim'den bu yana 2 trilyon dolar azalırken sadece 1 trilyon dolar Ocak 2026'da silindi.

ABD merkezli bir yatırım ve araştırma şirketi ise yatırımcılarına gönderdiği notta Bitcoin'in fiyatının 38 bin dolara kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Şirket kripto para birimlerinin yeni trendinin dolar değer kazanırken yükselmek ve dolar değer kaybederken düşmek olduğunu öne sürdü. ABD doları geçen hafta diğer büyük para birimleri karşısında son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

Trump ve kripto

Trump, göreve başlar başlamaz ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapma hedefini açıklarken, kendi kripto parasını piyasaya sürerek bu alandaki varlığını artırdı. Demokratlara göre Trump'ın kripto varlıkları 11 milyar dolara ulaşırken, görev süresinde kriptodan 800 milyon dolar gelir elde etti. Son düşüşle birlikte Bitcoin'in değeri ise son 12 ayda yüzde 32 geriledi.