Bitcoin yeni çeyreğe hızlı başladı: İbre yeniden yukarı döndü

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Bitcoin, yılın son çeyreğine yükselişle başladı. ABD tahvil piyasasındaki toparlanmadan destek bulan lider kripto para, üçüncü çeyrekteki güçlü performansının ardından yükselişini sürdürdü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, üçüncü çeyrekte kaydettiği yüzde 43'lük yükselişin ardından yeni çeyrekte de yukarı yönlü hareket etti. Bitcoin, son işlemlerde 86 bin 579,21 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kripto para piyasasında üçüncü çeyrekte yaşanan güçlü yükselişte, ABD'deki düzenlemelere ilişkin iyimserlik önemli rol oynadı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) attığı adımlar da piyasalardaki risk iştahını destekledi.

ABD tahvil faizleri Bitcoin'i etkiledi

Bitcoin, perşembe gününün ilk bölümünde ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle baskı altında kaldı.

Beklentilerin altında kalan PCE enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin azalmasını sağladı. Buna karşın tahvil piyasasındaki satışlar kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Günün ilerleyen saatlerinde tahvil getirilerinin gerilemesi ise Bitcoin'in yeniden yönünü yukarı çevirmesine destek verdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6,5 baz puan düşerek yüzde 5,246 seviyesine inerken, 30 yıllık tahvil faizi 2,3 baz puanlık gerilemeyle yüzde 5,616'ya çekildi.

Üretici fiyatlarında dikkat çeken artış

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) açıkladığı veriler fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

Üreticilerin ham madde ve girdi maliyetlerini takip eden fiyat endeksi, ağustosta 71,1 seviyesindeyken eylülde 77,9'a yükseldi. Endeks böylece mart ayında görülen 78,3 seviyesine yaklaştı.

ISM'nin ABD imalat sektöründeki genel ekonomik faaliyeti ölçen göstergesi ise eylülde art arda dokuzuncu ay genişleme kaydetti.

Piyasaların odağında şimdi Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller verebilecek ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor.

Altcoinlerde yön karışık

Bitcoin'in ardından büyük altcoinlerde ise karışık bir seyir izlendi. Üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 70 yükselen Ethereum, kaynak metnin yayımlandığı sırada yüzde 0,3 değer kazanarak 2 bin 692,82 dolara çıktı.

XRP yüzde 0,2, Cardano yüzde 0,3 ve BNB yüzde 0,4 yükselirken Solana yüzde 0,3 geriledi. Meme coinlerden Dogecoin yüzde 0,3 değer kaybederken TRUMP yüzde 0,7 yükseldi.

Yeni stablecoin piyasaya çıktı

Kripto para piyasasında ayrıca Visa, Mastercard, Stripe ve Coinbase tarafından desteklenen OpenUSD adlı stablecoin kullanıma sunuldu.

Haziran ayında duyurulan OpenUSD; Ethereum, Solana, Coinbase'in Base ağı ve Stripe destekli Tempo blokzincirlerinde faaliyete geçti.

Open Standard, stablecoin ile bankacılık, sınır ötesi ödemeler, kart işlemlerinin mutabakatı, kurumsal alım satım ve kredi alanlarına odaklanmayı hedefliyor. Şirketin BlackRock, BNY ve Standard Chartered'ın da aralarında bulunduğu 140'tan fazla ortağı bulunuyor.