Bitcoin yeni rekorunu kırdı! Vadeli işlemlerde 2,8 milyar dolarlık pozisyon

ABD'deki seçimlerin ardından kripto piyasasında yükseliş trendi başladı. Yatırımcılar, Bitcoin ve diğer kripto varlıkların daha da değerleneceğini öngörürken Bitcoin 81.814 dolarla yeni rekorunu kırdı.

CNBC-e'nin haberine göre, BTC takibi yapan vadeli işlem ürünlerinin primlerindeki yükseliş de yatırımcıların yükseliş beklentisine işaret ediyor. Deribit’te 80.000 dolarlık call opsiyonları popülerliğini koruyor ve bu seviyeye yakın işlem yapan yatırımcılar potansiyel bir koruma sağlamak amacıyla pozisyon alıyor.

Bitcoin’de vadeli işlemler primlerinde artış

Bitcoin'in fiyatının 90.000 doları aşacağı yönündeki açık pozisyonlar, popüler türev borsası Deribit'te 2,8 milyar doları geçti. Deribit, offshore opsiyon piyasasında büyük bir paya sahip ve vadeli işlemler sunan birkaç kripto platformundan biri. K33 Research’ün araştırma müdürü Vetle Lunde, “Opsiyon piyasasında eğilim, artan momentum yönünde. Call opsiyonları putlara göre daha yüksek fiyata işlem görüyor ve parasız call opsiyonlara olan açık pozisyonlar artış gösteriyor” ifadelerini kullandı. Call opsiyonu, yatırımcılara belirli bir fiyattan varlık satın alma hakkı tanıyarak fiyatların yükseleceği beklentisini desteklerken, put opsiyonu fiyatların düşeceği beklentisiyle alınıyor.

ABD'de CME türev borsasında kripto vadeli işlemleri

ABD'de kurumsal yatırımcıların Bitcoin'in gelecekteki fiyatına dair tahminlerini yönlendirmesi için CME türev borsasında Bitcoin vadeli işlemleri sunuluyor. Lunde, CME primlerinin ether ve bitcoin için sırasıyla yüzde 14,5 ve yüzde 14 seviyesine yükseldiğini, seçim öncesinde ise bu primlerin yüzde 7 civarında olduğunu belirtti. Ayrıca bu primlerin son altı ay boyunca genellikle yüzde 10’un altında kaldığı ifade edildi. Lunde, “Son yükseliş, seçimlerden sonra çift haneli rakamlarda istikrar sağlayarak yükseliş akışlarını vurgulayan önemli bir sapma” dedi. Seçim sonuçlarının ardından risk almayı tercih eden yatırımcıların Bitcoin’de daha fazla kazanç beklentisiyle hareket ettiklerine işaret etti.

Trump’ın vaatleri kripto piyasasına güç kazandırdı

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, ülkeyi “gezegenin kripto başkenti” yapma sözü vermişti. Kripto topluluğuna yönelik vaatleri arasında ABD hükümetinin elindeki 16 milyar doların üzerindeki bitcoin varlıklarıyla ulusal bir kripto rezervi oluşturmak ve faiz oranlarını düşürmek yer alıyor. Para politikasının gevşemesi genellikle kripto fiyatlarında artışa yol açıyor. ABD Merkez Bankası (FED) ise bağımsız bir yapıya sahip olsa da, faiz oranlarını belirliyor. FED, perşembe günü üst üste ikinci kez faiz indirimine giderek kripto piyasasına dolaylı yoldan destek sağlamış oldu.

Seçim sonuçları ve FED’in faiz indirimi kararı, hafta sonunda kripto piyasasında büyük bir yükselişe yol açtı. Ether son yedi günde yüzde 30 yükselerek Bitcoin'in artışını geride bıraktı, Solana'nın piyasa değeri ise pazar günü 100 milyar doları aştı. ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’leri Perşembe günü net 1,3 milyar dolar girişle mart ayındaki 1,1 milyar dolarlık rekoru geride bıraktı. Spot bitcoin ETF’lerinin toplam piyasa değeri 80 milyar doları aşarken, son üç işlem gününde spot fonlar topluca 2,3 milyar dolar ekledi.

Kriptoda seçim desteğiyle güçlü hafta

Seçimlerde kripto sektörü tarafından desteklenen adayların başarı kazanmasının ardından fintek sektöründe kriptoya bağlı şirketler en iyi performans gösterenler arasında yer aldı. Coinbase hisseleri hafta boyunca yüzde 48 artış kaydederek Ocak 2023'ten bu yana en güçlü performansını sergiledi. Seçim döneminde en çok bağış yapan şirketlerden biri olan Coinbase, Fairshake ve bağlantılı PAC'lerine 75 milyon dolardan fazla bağış yaptı; ayrıca 2026 ara seçimleri için pro-kripto süper PAC'e 25 milyon dolarlık destek sözü verdi. Trump'ın SEC Başkanı Gary Gensler’i görevden alma vaadi, Coinbase gibi SEC ile yasal mücadele içinde olan şirketler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Coinbase’in baş hukuk görevlisi Paul Grewal, “Salı gecesi kripto ve kripto seçmeni için gerçekten büyük bir geceydi. Şimdiye kadarki en kripto dostu Kongre'yi göreceğiz ve Coinbase bu süreçte bir rol oynadı” şeklinde konuştu.

Robinhood ise hafta boyunca yüzde 27 değer kazandı. Mayıs ayında SEC'den yasal işlem öncesi bir Wells Bildirimi alan çevrim içi aracı kurum, kripto işlemlerine yönelik hedeflerini genişletiyor. Dogecoin ve shiba inu gibi memecoin’lerde yüzde 30’a varan fiyat artışları yaşandı. Özellikle Dogecoin, Elon Musk’ın yeniden desteğini açıklamasıyla son 30 günde yüzde 88 oranında yükselerek pazar sıralamasında altıncı sıraya yükseldi. Robinhood’un kripto biriminin genel müdürü Johann Kerbrat, CNBC'ye verdiği demeçte, amaçlarının mevcut yönetimle çalışabilmek olduğunu belirtti. “Kripto çok hızlı hareket eden ve karmaşık bir alan. Mühendisler tarafından mühendisler için tasarlandı” diyen Kerbrat, yasa yapıcıların kriptoyu anlamalarına yardımcı olmayı ve müşteri korumasını desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.