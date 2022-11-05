Bitcoin’de beklenen yükseliş ne zaman?

Ufuk KORCAN / PARANIN ROTASI

Riski seven yatırımcılar genellikle hisse senedi ve kripto paraları tercih ediyor. Bu sadece Türkiye’de değil diğer ülkeler için de geçerli. Ancak yasal bir düzenlemenin olmadığı kripto paralardaki risk hiç şüphesiz hisse senedinden daha fazla. Riskin olduğu yerde getirinin de yüksek olması bu tür yatırım araçlarına ilgiyi canlı tutan en büyük etken. Son zamanlar Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının bir kısmının hisse senedine yöneldiği görülüyor. Yüksek enflasyonist ortamda alternatifsiz kalan Borsa İstanbul’a artan ilgi ve hisse senetlerinde yaşanan sert yükselişler bunda etkili.

2X’LER HAVADA UÇUŞUYOR

Daha çok kripto paralar için kullanılan ‘2X, 5X, 10X’ yükselişler (yani 2-5-10 katı) artık Borsa İstanbul’daki hisseler için kullanılabiliyor. Örneğin geçen yıl 3 Kasım’da 15 TL olan THY hisseleri bu yıl 3 Kasım’da 102 TL’den işlem gördü. Yani 1 yılda THY hisselerinde yüzde 600’e yakın artış yaşandı. Hatta bazı hisselerde bu oran yüzde 2000’lere ulaşmış durumda. Üçüncü çeyreğe ilişkin bilançoların gelmeye devam ettiği Borsa İstanbul cephesinde işler şimdilik yolunda gözüküyor. Şirketlerin kârlılıkları artarken, endeks de 4 bin puanın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvelerini test ediyor.

SON 1 YILDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Borsa İstanbul’da bu hareketin en azından seçime kadar süreceği görüşü hakim. Ancak kripto yatırımcısı için durum biraz farklı. Bundan tam 1 yıl önce 10 Kasım 2021 tarihinde 69 bin doları gören Bitcoin için 100 bin dolar seviyeleri konuşuluyordu. Fakat beklenen olmadı ve Bitcoin, 18 Haziran 2022’de 17 bin 500 dolar sınırına kadar indi. Geldiğimiz noktada ise Bitcoin, 20 bin doların üzerinde tutunma çabasında. Bitcoin’de yaşanan bu çöküş altcoinlerde ‘tufan’a neden oldu ve yüzde 98’lere varan kayıplar yaşandı. Peki kripto yatırımcısı için hiç umut yok mu?

EN KÖTÜ GERİ KALMIŞ OLABİLİR

Bitcoin öncülüğünde son 1 yıldır yaşanan çöküşte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) pandemi sonrasında enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı faiz artırımı kararları etkili oldu. Yine Rusya-Ukrayna gerginliğinin sıcak savaşa dönüşmesi de bir diğer olumsuz gelişme olarak kayda geçti. Geçen hafta politika faizinde 75 baz puanlık bir artırıma giden Fed’in artık bu politikasında sona yaklaştığı düşünülüyor. Dolayısıyla mevcut duruma beklenmedik bir gelişme eklenmezse bütün olumsuzluklar fiyatlara yansımış durumda. Yani kripto paralarda dip seviyelere gelinmiş olabilir.

Türk bankalardan kripto para atağı

Yasal altyapısı üzerinde çalışmaların devam ettiği kripto paralarla ilgili olarak Türk bankaları da hareket geçmiş durumda. Garanti Bankası’nın ardından Yapı Kredi Bankası da kripto varlık alanında iş ilanına çıktı. Türk bankalarının ilk aşamada özellikle kripto varlıklarda ‘saklama’ hizmeti vermek için hazırlık yaptıkları hatta önemli bir ilerleme kaydettikleri söyleniyor. Hatta kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçmesi halinde bankaları, alım-satım işlemlerine aracılık ederken de görebiliriz.

Ethereum’da yükseliş trendi için 1752 aşılmalı

ETH/Dolar paritesi 8 Kasım 2021 haftasında başlattığı düşüş trendinin etkisi altında. Bu trendin önümüzdeki hafta için direnç noktası ise 1752 dolar seviyesine denk geliyor. Yani paritede bu nokta hacimli bir şekilde kırılmadan etkin olan trendin aşağı yönlü olduğu söylenebilir. Bu sebeple yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebilmesi için bu noktanın hacimli kırılması beklenmeli. Bu trendin kırıldığının teyidi ise 2 bin 50 dolar yatay direnç noktasının geçilmesiyle alınabilir. Böyle bir senaryoda ilk aşamada 2 bin 400-2 bin 500 dolar bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise şu an için 1420 dolar seviyesi önemli bir destek noktası. Bu seviyenin altında 1250-1300 dolar destek bölgesi var. Ancak parite için en önemli destek noktası önümüzdeki hafta için 1145 dolar seviyesinde bulunuyor. Hacim artışı hala yetersiz olsa da indikatörlerin pozitif yönde sinyal vermesi dikkat çekiyor.

MEHMET ÇOBAN Bitci.com Araştırma Müdürü

Kriptoda boğa rallisi için kritik seviye neresi?

BTC/Dolar paritesinde haftalık bazdaki grafikte son 2 haftayı yaklaşık 12 aydır etkisinde olduğu düşüş kanalının üzerinde tamamlıyor. Bu teknik açıdan olumlu bir görüntü. Ancak hala bu etkin olan düşüş trendinin kırıldığının teyidi alınmadı. Bunun için paritenin hacimli bir şekilde 25 bin-25 bin 500 dolar bandını hacimli bir şeklide kırıp bu bölgeyi kuvvetli destek bandı haline getirmesi şart. Olumlu olarak lanse edebileceğimiz bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda paritede bir ayıboğa dönüşümünde ya da yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğine yönelik teknik anlamda oldukça önemli bir sinyal alınmış olacak. 21 bin dolar aşılmalı Bu teknik görünüm gerçekleşirse paritede ilk aşamada 29 bin 500 dolarlı seviyelerin hedeflenmesi beklenebilir. Ancak paritede öncelikli olarak 21 bin dolar seviyesinin bir an önce aşılması gerekiyor. Zira bu nokta ikili tepe riski taşıyor. Aşılamaması durumunda öncelikle 20 bin sonrasında ise 19 bin 500 ve 19 bin dolar yatay destek noktalarının test edilme riski ortaya çıkabilir. Yine haftalık grafikte indikatörlerin olumlu sinyal vermesi dikkat çekiyor. Ancak mevcut işlem hacmiyle bu noktaların aşılması zor. Olası yükselişlerde belirtilen noktalar aşılmış olsa bile hacim desteği gelmiyorsa dikkatli olmakta fayda var.