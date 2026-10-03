Bitcoin’de dengeleri değiştirecek adım: Gözler ABD’den gelen karara çevrildi

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Bitcoin, hafta sonuna 85 bin dolar seviyesinin altında başladı. Cuma günü 87 bin doların üzerini test eden lider kripto para, cumartesi sabahı itibarıyla 84 bin 561,21 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlıkların saklanmasına yönelik yeni düzenleme önerisi ise kurumsal yatırımcıların piyasaya katılımının artabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Bitcoin 87 bin doları test etti

Bitcoin, cuma günü 87 bin 219 dolara kadar yükselerek 23 Eylül'den bu yana ilk kez 87 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ancak yükseliş kalıcı olmadı ve kripto para yeniden 85 bin doların altına çekildi.

Bitcoin, cumartesi sabahı itibarıyla 84 bin 561,21 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SEC'den kripto piyasasını ilgilendiren adım

Kripto piyasasının gündeminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun saklama kurallarına ilişkin yeni düzenleme önerisi bulunuyor.

SEC'in önerisi, belirli koşullar altında yatırım danışmanları ve fonların, uygun bir üçüncü taraf saklama kuruluşunun bulunmadığı durumlarda bazı dijital varlıkları doğrudan ellerinde tutabilmelerine imkan tanıyor.

Mevcut düzenlemeler büyük ölçüde geleneksel saklama kuruluşlarına dayanırken, bu durum nitelikli saklama hizmetlerinin sınırlı olduğu dijital varlıklara yatırım yapmak isteyen fon ve danışmanlar açısından çeşitli zorluklara neden oluyordu.

Yeni düzenleme önerisinin kabul edilmesi halinde fonlar ve yatırım danışmanları, belirli dijital varlıkları federal menkul kıymet kuralları kapsamında tutabilmek için alternatif bir yönteme sahip olacak.

Teklif, Federal Register'da yayımlanmasının ardından 60 günlük kamuoyu görüş sürecine açılacak.

ABD istihdam verisi destek verdi

Bitcoin'in cuma günkü yükselişinde ABD'den gelen zayıf istihdam verileri de etkili oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 29 bin kişi artarak 90 bin kişilik piyasa beklentisinin altında kaldı. Verinin ardından ABD tahvil faizleri ve dolar gerilerken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri de yeniden şekillendi.

Bitcoin'deki yükseliş, fiyatların düşeceği yönünde pozisyon alan yatırımcılarda önemli miktarda tasfiyeye yol açtı. Coinglass verilerine göre 24 saatlik dönemde yaklaşık 142 milyon dolarlık Bitcoin kısa pozisyonu tasfiye edilirken, uzun pozisyonlardaki tasfiye yaklaşık 29 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirketlerin Bitcoin ilgisi sürüyor

Kurumsal şirketlerin Bitcoin'e yönelik ilgisi de piyasanın önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, şirketin Bitcoin odaklı faaliyetlerini nasıl finanse ettiğine ve temettü ile borç faizlerini karşılamak amacıyla dolar rezervlerini nasıl yönettiğine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Strategy'nin modeli, Bitcoin birikimi ile şirketin finansal yükümlülüklerini karşılamak için ihtiyaç duyduğu nakdi birbirinden ayırıyor. Şirketin STRC imtiyazlı hisseleri yıllık yüzde 12 temettü oranına sahip bulunuyor. Strategy ayrıca temettülerin günlük olarak tahakkuk ettirilmesine geçilmesini öneriyor. Hissedarların söz konusu değişikliği 28 Ekim'de oylaması planlanıyor.

Bitcoin için 75 milyon dolarlık plan

Bitcoin piyasasına yönelen şirketlerden Supercycle Finance ise 75 milyon dolara kadar kaynak toplamayı planladığını açıkladı. Şirket, elde edilecek gelirin büyük bölümünü Bitcoin alımlarında kullanmayı hedefliyor.

Supercycle Finance'in stratejisi, Bitcoin'i sürekli biriktirmeye odaklanan şirketlerden ayrılıyor. Şirket, fiyatların yüksek olduğunu değerlendirdiği dönemlerde Bitcoin satmayı, yeni alım fırsatlarını beklerken fonlarını faiz getirisi sağlayan varlıklarda değerlendirmeyi planlıyor.

Altcoinlerde satış baskısı

Cuma gününün ilerleyen saatlerinde kripto para piyasasının genelinde ise ağırlıklı olarak düşüş görüldü.

Ether yüzde 1,42 düşüşle 2 bin 678,29 dolara, XRP yüzde 0,51 kayıpla 1,4894 dolara geriledi. Solana yüzde 0,34 düşüşle 119,12 dolardan, BNB ise yüzde 0,40 kayıpla 768,96 dolardan işlem gördü.

Cardano yüzde 0,49 değer kazanırken Dogecoin yüzde 0,79 geriledi. Meme coinler arasında TRUMP yatay seyrederken Shiba Inu yüzde 0,87 değer kaybetti.