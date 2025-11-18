Bitcoin'de panik satışları arttı: Yatırımcılar tahminini yaptı

Bitcoin, hafta başında 91.500 dolar seviyesinin altına gerileyerek yıl içindeki tüm kazanımlarını geri verdi ve piyasadaki satış baskısını daha da artırdı. Düşüş eğilimi devam ederken, opsiyon piyasasında yatırımcıların daha sert geri çekilmeler bekleyen pozisyonlara yöneldiği dikkat çekiyor.

Coinbase’e bağlı Deribit’in sağladığı verilere göre, özellikle 90.000, 85.000 ve 80.000 dolar bandına yönelik düşüş riskine karşı koruma sağlayan opsiyonlara talep hızla yükseldi. Ay sonunda süresi dolacak bu koruyucu kontratlarda işlem hacimleri rekor düzeye ulaştı.

Bitcoin'de düşüş devam edebilir

Son haftalarda Bitcoin’in yükselişini fiyatlayan yatırımcılar, artık kasım sonunda vadesi dolacak düşüş opsiyonlarına 740 milyon doların üzerinde kaynak aktardı. Buna karşın yükseliş beklentili kontratlara ilgi belirgin şekilde zayıfladı.

Ergonia Araştırma Direktörü Chris Newhouse, “Son altı ayda pozisyon biriktiren alıcılar şu anda ciddi zararda. Spot piyasada gerçek talebin olmaması giderek daha görünür hâle geldi” ifadelerini kullandı.

Düşüşten en fazla zarar görenler arasında ise yıl başında bilançolarında önemli miktarda kripto varlık tutarak “dijital varlık hazinesi” oluşturmak isteyen şirketler bulunuyor.