Bitcoin'de sert düşüş: Yılbaşından bu yana en düşük seviye

Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik olumlu tutumu ile birlikte zirveleri gören Bitcoin, yıl başından bu yana elde ettiği yüzde 30’dan fazla kazancı geri verdi.

Beklentilerin zayıflamasıyla birlikte satış baskısı artarken pazar günü 93.714 dolara gerileyen Bitcoin geçen yılın sonunda görülen kapanış seviyesinin de altını gördü.

Yıl sonu rakamının da altına geriledi

Bitcoin, 6 Ekim’de 126.251 dolarla tarihi zirvesini ulaşmış, dört gün sonra da Trump’ın tarifelere ilişkin beklenmedik açıklamalarının küresel piyasaları sarsmasıyla düşüş trendine girmişti.

Bloomberg'ün haberine göre; Bitcoin, güne kayıplarının bir kısmını telafi ederek 94.869 dolar seviyesinde başlasa da analistler piyasaların riskten kaçış moduna girdiğini ve buna ilk tepki verenin de kripto paralar olduğunu belirtti.

Son bir ayda, borsa yatırım fonu yöneticilerinden kurumsal hazinelere kadar birçok büyük alıcının piyasadan çekildiği görülüyor. Bu durum, yılın başlarında Bitcoin’i rekor seviyelere taşıyan likidite akışının azalmasına yol açtı. Aynı dönemde yüksek değerlemeli teknoloji hisselerindeki geri çekilme, yatırımcıların genel risk iştahını da zayıflattı.