Bitcoin'de tarife etkisi: Kripto ve hisselerde sert düşüş yaşandı

ABD Başkanı Donald Trump, küresel piyasaların merakla beklediği yeni gümrük vergisi düzenlemesini açıkladı. Tüm ülkelere genel olarak yüzde 10 gümrük vergisi getirilirken, bazı ülkelerin vergi oranları ek vergilerle artırıldı. Buna göre, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’a yüzde 26, Güney Kore’ye yüzde 25, Birleşik Krallık ve Türkiye’ye ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

Trump'ın açıklamalarının ardından piyasalarda oynaklık artarken, en sert düşüşler kripto para piyasasında yaşandı.

Bitcoin yeniden 83 bin doların altını gördü

Bitcoin, çarşamba akşamı 88 bin dolara yaklaşırken, tarifelerin ardından 83 bin dolara kadar geriledi.

Gün içinde yükseliş trendinde olan hisse senetleri de, gümrük tarifeleri sonrası kayıp verirken kriptoyla bağlantılı hisseler de düşüşten etkilendi. Bitcoin yatırımlarıyla bilinen ve daha önce MicroStrategy adıyla faaliyet gösteren Strategy (MSTR) hisseleri yaklaşık yüzde 7, kripto borsası Coinbase Global (COIN) yüzde 6, Robinhood (HOOD) ise yüzde 9 değer kaybetti.