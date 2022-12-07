BiTıklaİhracat Programı tanıtıldı

Tanıtımda konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, projeye "BiTıklaAvrupa" adıyla, Eylül 2019'da Amazon Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle başladıklarını hatırlatarak, amaçlarının, KOBİ'lerin Amazon'un Avrupa'daki pazar yeri üzerinden tüm AB ülkelerine e-ihracat yapmalarını sağlayacak bir eğitim ve farkındalık programı oluşturmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin AB'nin 6. en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Kıran, AB ülkelerinin ihracattan aldığı payın yaklaşık yüzde 41 olduğunu, bu rakamı daha da artırmak amacıyla yola çıktıklarını kaydetti. Kıran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2019-2020 döneminde oda ve borsalarımızın ev sahipliğinde 12 farklı ilde eğitimler düzenledik. Bu eğitimlerden 3 bine yakın şirketimiz faydalandı. Araya pandemi musibeti girdi ama biz durmadık. Eğitimlerimizi çevrim içi ortama taşıdık, daha fazla KOBİ'ye dokunma imkanı bulduk. Aslında TOBB olarak KOBİ'lerimizin yurt dışına açılması, gerekli dijital yeterlilikleri edinebilmesi adına pek çok çalışma yürütüyoruz. Sadece bir örneği buradan paylaşmak istiyorum. Tüm e-ticaret ve e-ihracat paydaşlarını, yeni girişimcileri ve üniversite öğrencilerini buluşturduğumuz, sadece dijitalleşmeyi konuştuğumuz TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nı düzenliyoruz. Bugüne kadar 80'den fazla düzenlediğimiz etkinliklerle 100 binden fazla girişimcimize ulaştık. Her ay farklı bir ilde düzenlediğimiz ve yerel dinamikleri hareketlendirmeye çalıştığımız bu etkinliklere Amazon gibi önemli paydaşlarımızın da katkı vermesinden memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum.

e-ihracatın, girişimcilerimizin rekabet gücünün artması ve ülke ekonomimiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bununla birlikte Ticaret Bakanlığı verilerine göre, eylül sonu itibariyle yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Genel sınır ötesi e-ticaret işlem hacmiyle karşılaştırdığımızda çok küçük bir rakamdan bahsediyoruz. İşte bu noktada sadece AB ülkelerinde satış yapmaya odaklanacak bir e-ihracat projesinin etkisinin sınırlı olacağını tecrübe etmiş olduk. Bir önceki projemiz BiTiklaAvrupa'dan edindiğimiz deneyimler, bugün detaylarını kamuoyuyla paylaşacağımız projemizde bize yol gösterdi. Bu kapsamda Amazon'un globalde güçlü olduğu başta ABD olmak üzere birçok ülkeye yönelik programlar tasarladık. Paydaşlarımızı genişlettik. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve PwC aramıza katıldı. Proje ortaklarımızın desteğiyle bir e-ihracat portalı oluşturduk. Bitiklaihracat.com adresinden ulaşabileceğiniz bu platformda; çevrim içi video eğitim serileri, internetten satışa ilişkin güncel bilgiler, e-ihracatta başarılı girişimci deneyimleri, her an erişime açık bir şekilde girişimcilerimizin hizmetinde olacak. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılarımız ise gümrüklemeden faturalandırmaya, vergiden depolamaya kadar birçok alanda ücretsiz olarak birebir danışmanlık ve mentorluk hizmeti alabilecek."

TOBB olarak, e-ihracat desteklerinin girişimciler tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla bir rehber hazırladıklarını bildiren Kıran, "Çalışmalarımızı hızlıca sonlandırıp iş insanlarımızın desteklerden en iyi derecede ve en kolay şekilde faydalanmalarını sağlayacağız." dedi.

“İşletmeler 300 milyon avronun üzerinde ihracat gerçekleştirdi”

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott da Türkiye'deki girişimcilerin; sundukları ürün kalitesi, ürün çeşitliliği ve sahip oldukları girişimci ruhu nedeniyle yüksek ihracat potansiyeline sahip olduğu inancının artarak sürdüğünü ifade etti.

Amazon'un Türkiye'deki ilk gününden bu yana büyüyen küresel sınır ötesi ihracat pastasından Türkiye'deki satıcıların aldığı payı artırmak için çalıştıklarını belirten Marriott, şunları kaydetti:

"Bu hedefe ulaşmak için Amazon'un dünyanın dört bir yanındaki mevcudiyetini ve müşterilerini Türkiye'deki satış ortaklarımızla buluşturarak Türkiye'den dünyanın geri kalanına ihracat bağlarını kurmaya odaklandık. Bu alanda yaptığımız çalışmaların satış ortaklarımız için meyvelerini verdiğine inanıyorum. Şu anda Türkiye'de Amazon üzerinden satış yapan KOBİ'lerin sayısı 25 bini aşmış durumda. Bu işletmeler, geçen yıl 300 milyon avronun üzerinde ihracat gerçekleştirdi. KOBİ'lerin ihracat satışlarının yıllık bazda iki katına çıktığını paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. İlk olarak 2019 yılında Amazon'un 5 Avrupa mağazası (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya) üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya ihracatı mümkün kılan kanalımızı hayata geçirdik. Bugün Türkiye'deki satış ortaklarımız 30'dan fazla kategorideki ürünlerini, 9 Amazon mağazası (Hollanda, İsveç, Polonya ve Belçika'nın eklenmesiyle) üzerinden 27 Avrupa ülkesindeki 340 milyondan fazla müşteriye ihraç edebiliyor. Avrupa'ya ihracat yapan Türkiye'deki satış ortaklarımıza reklam, Amazon Avrupa lojistik ağı, Avrupa'ya gönderileri için çeşitli kargo şirketleri ile anlaşmalı fiyatlar ve hesap yönetimi gibi birçok farklı destek, hizmet ve araç sağlıyoruz.

Türkiye'deki satış ortaklarımız, Avrupa'nın yanı sıra Amerika, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi farklı bölgelerdeki Amazon mağazalarında satış yapmak için de sistemimize kayıt olabiliyor. 'Küresel Satış Ortağı' seçeneği ile Türkiye'deki satış ortaklarımız, yurt dışındaki 21 mağaza hesabını (9 Avrupa, diğer 12 tanesi ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Japonya, Hindistan, Avustralya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır olmak üzere) tek bir birleşik, merkezi hesap üzerinden yönetebiliyor. Bu ihracat kanallarını kullanmak, Türkiye'deki satış ortaklarımızın dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaşması ve işlerini büyütmesi için gerçekten de büyük bir fırsat sunuyor. Ancak ihracat kanallarını açmanın ötesine geçerek Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu kanallardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için destek mekanizmaları oluşturmamız gerektiğinin de farkındayız. Amazon olarak biz de büyük başarıların ekip çalışmasıyla elde edilebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye'deki girişimcilerin bilgi birikimlerini artırmak amacıyla ihracat eğitim programları tasarlamak için özel-kamu-akademi ortaklıkları kurmaya odaklandık."

“Girişimcilere eğitim veriyoruz”

Richard Marriott, 2019-2020'de TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde, yerel odalar ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle başlattıkları BiTıklaAvrupa eğitim programı kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki girişimcilere yüz yüze ve online olmak üzere toplam 22 eğitim verdiklerini bildirdi.

Türkiye'de yaklaşık 3 bin satıcıya ulaştıklarını ve onları Amazon mağazaları üzerinden ihracat süreci hakkında 360 derecelik bir bakış açısıyla bilgilendirdiklerini aktaran Marriott, "Bu ilk programdan öğrendiklerimizi temel alarak çevrim içi video eğitimlerini, fiziksel ve çevrim içi canlı etkinlikleri, danışmanlık oturumları ve bir bilgi merkezini birleştirerek daha derin bir öğrenme fırsatı sunan BiTıklaİhracat Programı'nı tasarladık. PwC Türkiye ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin de katılımıyla ortak sayımızı 6'ya çıkarmış olmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal ise firmaların e-ticaret yapmak istediği zaman doğrudan pazar yerleri üzerinden ürünlerini listeleyebildiğini söyledi.

Önal, "Şu anda dünyada e-ticaret modelinin yaygın yapılış şekli pazar yeri modelidir. İkinci model ise kendi online web sitenizi yaparsınız. Kendi web sayfanız üzerinden satarsınız veya web sayfasını pazar yerine entegre edersiniz. Hem kendi web sayfanızdan hem online'dan satabilirsiniz." diye konuştu.