Bitki karantinası tazminat destekleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle Resmi Gazete'nin 21 Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanan aynı isimli mevzuat yürürlükten kaldırıldı.

Yeni tebliğe göre, bitki karantinası tazminat desteği kapsamında fındıkta 4 yıllık yasaklama süresinde aynı alan için bir kereye mahsus kilogram başına 45 lira, taş çekirdekli meyvelerde 3 yıllık yasaklama süresinde aynı alan için bir kereye mahsus kilogram başına 8 lira ödeme yapılacak. Yürürlükten kaldırılan tebliğde destek tutarları fındık için 26,5 lira, taş çekirdekli meyveler için 6 lira olarak belirlenmişti.

Üretim alanında turunçgil uzun antenli böceği veya şarka virüsü tespit edilen üreticiler 24 Şubat 2023'e kadar başvuru dilekçesiyle Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.

Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya söz konusu Bakanlık yetkili olacak. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılacak.