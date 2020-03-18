"Bitkisel ve hayvansal üründe yeterli stok var, paniğe gerek yok"

18 Mart 2020

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, tüketicilerin koronvirüs sebebiyle panik halinde marketlere gidip ihtiyacın üzerine alışveriş yaptıklarının gözlemlendiğini belirterek, paniğe gerek olmadığını bildirdi.

Türkiye’nin hem bitkisel, hem de hayvansal üretimde kendine yeterliliğinin üst seviyede olduğunun altını çizen Karakuş, “Bitkisel üretimde un başta olmak üzere ekmek, makarna bulgur, nohut, pirinç gibi ürünlerde kendine yeterliliği de mevcuttur ve stokları da tüm ihtiyaçları karşılamak üzere müsaittir” dedi.

Aynı şeylerin hayvansal üretim için de söz konusu olduğunu dile getiren Ülkü Karakuş, “Kırmızı et başta olmak üzere süt, yumurta, tavuk, hindi ve balık gibi ürünlerde de kendine yeterlidir. Büyük üretici firmalardan aldığımız rakamlara baktığımızda gıda konusunda paniğe gerek olmayacak miktarda stoklar mevcuttur” diye konuştu.

Sınırların kapalı olmasından dolayı ihracata verilmek üzere üretilen ürünlerin de iç piyasada kaldığı için korkulacak bir durumun olmadığına değinen Ülkü Karakuş, şunları söyledi:

“Ülkemiz 140'a yakın ülkeye un ihracatı, 101 ülkeye süt ürünleri ihracatı, 50-55 ülkeye de tavuk yumurta ve hindi gibi ürünlerin ihracatını yapmaktadır. Adeta dünyanın her yerine gıda gönderen bir ülkede gıda kıtlığından söz edilmemesi gerekir. Tüketicilerimize günlük ihtiyaçları ya da haftalık ihtiyaçlarını temin için marketlere gitmelerini önemle tavsiye ediyoruz, bu yaklaşım panik havasının dağılması, günlük yaşantımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi anlamında önem taşımaktadır.”